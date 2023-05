Dentergem plaatst lokvallen voor Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is ook in onze contreien in opmars en bedreigt er de gewone bijenpopulatie. Het Dentergemse gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborn (Eendracht) kaartte die problematiek aan bij de burgemeester en landbouwschepen Charlotte Vandemoortele, waarop de gemeente besliste lokvallen te kopen.

“Sinds een aantal jaar organiseren we in Dentergem bloesemtochten. We zijn trots op de vele mooie fruithaarden in onze gemeente en brengen deze dan ook graag in de belangstelling”, aldus Lennart. “Wij vinden het ook belangrijk om deze te kunnen behouden. Ik vond het dan ook niet meer dan normaal dat we onze lokale imkers en fruittelers ondersteunen in de bestrijding van deze exotische wespensoort, die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt.”

“De Aziatische hoornaar staat sinds 2016 op de lijst van invasieve exoten, wat betekent dat EU-lidstaten de plicht hebben om aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk worden voorkomen. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Maar zonder bijen is er geen bestuiving van de mooie en vele bloesems.”

Selectief lokmiddel

De gemeente Dentergem kocht daarom 25 vallen aan voor lokale imkers en fruittelers. Deze vallen worden gevuld met een selectief lokmiddel voor de Aziatische hoornaar. Deze exoten zijn nu bezig met de bouw van hun primair nest. Dit wil zeggen dat elke momenteel gevangen hoornaar een koningin is. Iedere gevangen koningin staat gelijk aan de bestrijding van een 1.000-tal hoornaars later op het seizoen.

Via de gemeentelijke kanalen zal verspreid worden hoe je deze Aziatische hoornaars kan herkennen en welke bedreiging ze vormen voor onze imkers en de biodiversiteit. Daarnaast zal de gemeente een oproep doen om waarnemingen van de Aziatische Hoornaar te melden via waarnemingen.be.