Deerlijkse Mooimakers nemen deel aan World Cleanup Day

World Cleanup Day is op zaterdag 17 september aan een nieuwe editie toe. Ook Deerlijk neemt deel aan deze grote opruimactie. Simon Vanryckeghem, drijvende kracht achter Mooimakers Deerlijk, staat in voor de algemene coördinatie.

Zwerfvuil ophalen en sluikstorten melden. Dat is een notendop de functie van de Mooimakers, die ook in Deerlijk actief zijn. Gewapend met grijper en huisvuilzakken gaan ze op pad in de strijd tegen zwerfvuil. Onder impuls van Mooimaker Simon Vanryckeghem gebeurt dat onder meer met een gepersonaliseerde bakfiets die werd gesponsord door Diman Verhuizingen. “Er is jammer genoeg nog veel werk aan de winkel”, zegt Simon. “Het sluikstorten blijft gewoonweg schandalig in Deerlijk. Even opruimen langs een klein traject en je hebt enkele zakken vol… Wat we meestal aantreffen? Vooral bier- en andere blikjes, maar het aanbod is heel uiteenlopend. Van allerlei verpakkingen en hondendrollen in een zakje tot pizzadozen en flessen sterke drank… Als je alles hebt opgekuist en een dag later nog eens langs gaat, kan je herbeginnen. Het respect voor de medemens en de natuur is ver te zoeken.”

Oproep

“Zaterdag 17 september gaan we er nog eens stevig tegenaan in het kader van de World Cleanup Day. Om alles netjes te krijgen, hebben we veel helpers nodig. Met de Mooimakers alleen zal het niet lukken. Vandaar een oproep om mee te komen helpen. Veel handen maken licht werk. Er zijn twee centrale posten. We verzamelen om 9 uur in het centrum van Deerlijk en aan de kerk in Sint-Lodewijk. Daar worden de taken verdeeld.”