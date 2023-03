Deelnemers trotseren felle wind om schelpen te tellen op het strand

Zaterdag trotseerden heel wat mensen de wind om schelpen te tellen op het strand aan onze kust tijdens de Grote Schelpenteldag. Nieuw is dat, naast Vlaanderen, nu ook Nederland ten volle mee stapt in deze mega-schelpentelling op het strand, en dat Noord-Frankrijk zijn intrede doet.

De Grote schelpenteldag had tijdens vorige edities al vaker pech met het weer. Ook dit jaar nodigde de felle wind niet meteen uit om op het strand rond te snuisteren op zoek naar 100 schelpen, maar gelukkig kwam er na de middag nog wat zon. In Bredene een 50-tal mensen langs om met een emmertje het strand op te gaan. Nadat ze 100 schelpen opgeraapt hebben volgens een vastgelegde methode konden ze de verschillende soorten tellen samen met vrijwilligers met de nodige kennis van zaken. Sharon, Pablo en dochtertje Elinah (4) uit Sint-Pieters-Leeuw zijn een weekendje aan zee en besloten deel te nemen. “We passeerden hier toevallig. Het was wel eens leuk om te doen en we hebben ook iets bijgeleerd over schelpen. We kenden enkel de mossel en de oester. We hebben het meeste nonnentjes geteld”, zegt het gezin. Dat past alleszins in de lijn met vorig jaren en de rest van de schelpen die hier vandaag gevonden werden.

Ook Annie Vanlerberghe uit Bredene kwam langs met haar 11-jarige kleinzoon. “Ik vind het zeer boeiend. Ik heb eens uitleg gekregen over alles wat aanspoelt op het strand. Ik ga elke dag tot 2 uur wandelen op het stand en je vindt zoveel interessante dingen. Vandaag was het door de wind wel moeilijk om veel schelpen te vinden.”

Tijdens de vorige vijf edities van de LifeWatch ‘Grote Schelpenteldag’ verzamelden duizenden mensen alles samen 200.000 schelpen, van meer dan 60 soorten. Op de resultaten is het ondertussen nog even wachten, die worden in de loop van volgende week bekend gemaakt.

Vorig jaar scoorden in Vlaanderen het Nonnetje, de Halfgeknotte strandschelp, de Kokkel, de Mossel en de Amerikaanse zwaardschede het hoogst. In Nederland waren vooral de ‘strandschelpen’ dominant, aangevuld met Amerikaanse zwaardschede en Kokkel. Het Nonnetje viel er zelfs buiten de top-5. Dit jaar was er ook extra aandacht voor gaatjes in de schelpen. “We willen nagaan hoezeer roofslakken als tepelhorens en purperslakken, onze schelpen belagen. Hiervoor volstaat het om te speuren naar de kenmerkende gaatjes die deze slakken met engelengeduld boren in de kalken behuizing van deze schelpen”, zegt Jan Seys, initiator van de Grote Schelpenteldag, aan.