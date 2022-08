Decaluwé scherp over droogtebeleid: “Wachten op regen en pas ingrijpen als het te laat is”

De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé trekt aan de alarmbel in verband met het droogtebeleid in Vlaanderen. Volgens de gouverneur wordt er te lang gewacht met ingrijpende maatregelen. “Dat is niet enkel nodig om in te grijpen op vlak van droogte, het is ook belangrijk dat iedereen begrijpt dat dit een zeer ernstig en dringend probleem is”, klinkt het.

In West-Vlaanderen geldt ondertussen al enige tijd een algemeen captatieverbod voor niet-bevaarbare waterlopen. Om de verzilting in de streek tegen te gaan, mag dus geen water meer worden opgepompt uit die waterlopen. Vanwege de lange droogteperiode werden ook op Vlaams niveau bijkomende maatregelen verwacht, maar die blijven voorlopig uit.

“Het ziet er niet naar uit dat er een sproeiverbod zit aan te komen. We wachten op regen maar eigenlijk grijpen we pas in als het te laat is”, zegt Decaluwé. Volgens de gouverneur valt het niet uit te leggen dat mensen hun auto mogen wassen en hun gras mogen besproeien met leidingwater. “En dat terwijl landbouwers hun oogst zien kapotgaan. Voor mij is er een duidelijk onderscheid tussen essentieel en niet-essentieel waterverbruik. Een auto wassen of het gazon besproeien hoort niet bij dat essentiële.”

Te laat

Bovendien spreekt de gouverneur van een gemiste kans. “Voor mij was het momentum een twee- à drietal weken geleden. Toen moest er eigenlijk een ‘sense of urgency’ worden gecreëerd door extra maatregelen te nemen. Ik heb de indruk dat de brede bevolking nog niet beseft dat dit een serieus probleem is.”

Verder loopt het volgens Decaluwé ook fout bij de uitvoering van duurzame oplossingen tegen droogte. “Momenteel gaat de klimaatverandering sneller dan het afleveren van omgevingsvergunningen. Bij de aanleg van grote bufferbekkens zijn er vaak grote problemen rond omgevingsvergunningen. Het is altijd iemands grond en zo komt er geen schot in de zaak.”

Decaluwé wil daarom nogmaals de hoogdringendheid van het probleem benadrukken. “Dit is het vijfde extreem droge jaar in zes jaar tijd. Er is een kentering nodig, en zeker in West-Vlaanderen. Onze regio is kwetsbaar vanwege de continue dreiging van verzilting.”

