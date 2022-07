De Zonnegloed treurt om overleden beer Berros

In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is bruine beer Berros overleden. Er werd besloten om hem te laten inslapen en op vrijdag 15 juli werd het dier uit zijn lijden verlost.

De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Afgelopen vrijdag 15 juli moest het dierenopvangcentrum afscheid nemen van hun bruine beer Berros. “Met veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van Berros. Hij was als welpje bij ons gekomen nadat hij in Spanje regelmatig werd aangevallen door de oudere mannelijke beren. We hebben hem met veel liefde en plezier zien opgroeien. Eerst samen met Elena, die zich als een moeder over hem ontfermde en later samen met Uli en Mimi, zijn vrouwtjes”, zo meldt De Zonnegloed op hun Facebookpagina. In februari 2019 overleed beer Elena aan een chronische baarmoederontsteking die ze opgelopen had tijdens haar gevangenschap in Bulgarije.

Artrose

“Berros kampte al langere tijd met pijn in zijn achterhand waardoor hij heel moeilijk kon stappen. Tijdens het nemen van een CT-scan in UGent werd duidelijk dat hij een ver gevorderde vorm van artrose had. Te ver gevorderd om hem nog een pijnloze toekomst te geven. Geen enkele behandeling of medicatie kan en kon hier helpen. Samen met de experten van de UGent werd besloten om hem uit zijn lijden te verlossen en hem te laten inslapen. Een ongelofelijke moeilijke beslissing, maar voor Berros het beste.”

In sanctuary De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren: meer dan 30 soorten vogels, meer dan 30 soorten reptielen, meer dan 10 soorten primaten, meer dan 20 soorten roofdieren en meer dan 30 andere soorten zoogdieren. In totaal zo’n 400 geredde dieren. Van woensdag tot en met zondag kan je De Zonnegloed bezoeken telkens in de voor- of namiddag. Je halve dag boeken, gebeurt via het online reservatie via www.dezonnegloed.be

(LBR)