De Zafant maakt lokkooien voor Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar vormt ook in Heuvelland een probleem voor het bijenbestand. De leerlingen van de GBS Zafant in Dranouter knutselden daarom 75 lokkooien. Vrijwilligers zullen die nu ophangen in bomen waar de niet-verdelgde Aziatische hoornaars inmiddels een stevig nest gebouwd hebben.

“De voorbije weken was de temperatuur zacht genoeg om de natuur te laten ontwaken”, vertelt schepen Bart Vanacker. “Elke koningin die we kunnen verhinderen om een nieuw nest te starten, is van levensbelang voor onze (honing)bijen en andere insecten. We lieten dan ook niet na de leerlingen van de Zafant aan te spreken om de vallen in elkaar te knutselen. Wij zorgden voor de verschillende onderdelen zoals een potje met het verdelgingsmiddel, een zeef en een trechter. Alles werd door de leerlingen in een plastiek box geassembleerd tot een lokkooi.” Inmiddels zijn de vrijwilligers druk bezig om de kooien uit te zetten.

Koningin vangen

“De Aziatische hoornaar bouwt twee types nesten: een klein primair nest in de lente en een groot secundair nest vanaf de zomer”, legt de bevoegde schepen uit. “Primaire nesten vind je in een carport, berghok of garage. Het nest groeit dag na dag en kan even groot worden als een tennisbal. Daarna groeit de kolonie en de omvang van het nest neemt toe. Het wordt dan een secundair nest of zomernest genoemd. Bij plaatsgebrek verhuist de kolonie en bouwt ze een volledig nieuw zomernest op een andere locatie. In de meeste gevallen wordt het zomernest dan in een boomtop gemaakt.”

De gemeente zoekt nu geïnteresseerde vrijwilligers om selectieve vallen in de buurt van oude, grote nesten uit te zetten. “Die zijn nu ongevaarlijk, maar geven wel aan in welke buurt de koninginnen hun winterslaap houden of hielden. Wie een nest ontdekt kan dit doorgeven aan de milieudienst van de gemeente via milieu@heuvelland.be. Het vangen van de koningin is de beste manier om de verdere verspreiding van de Aziatische hoornaar een halt toe te roepen.” (MDN)