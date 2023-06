De Woudezel en Natuurpunt werken samen

Voedselbos de Woudezel en Natuurpunt IJzervallei organiseren een cursus voedselbos. “Het voedselbos is kort gezegd een natuurbos dat zorgvuldig ontworpen is met bomen, struiken, planten en kruiden in verschillende lagen. Eetbare gewassen gecombineerd met ondersteunende soorten die veerkracht en biodiversiteit verhogen en met als doel voedsel te produceren voor de mens maar ook voor de natuur in zijn geheel”, legt Diderik Clarebout, die al sinds 2008 het voedselbos organiseert, uit.

Hoe je start met een voedselbos kan je leren op 6, 13, 20 en 27 juni bij de Woudezel in de Iepersteenweg 86 in Houthulst. “In deze cursus starten we vanaf het begin en maken we de mensen wegwijs in het ontwerpen en inrichten van de site waar het voedselbos zal komen. Het is een totaalpakket waarbij ook plantenkennis op het programma staat”, legt medewerker Natuurpunt IJzervallei Thijs Declercq uit.

De cursus wordt gegeven op het domein van de Woudezel wat ervoor zorgt dat de theorie aan de praktijk kan gelinkt worden, een bezoek aan het domein zal heel wat tips opleveren voor de cursisten.

Deelnemen aan deze cursus kost 100 euro voor leden van Natuurpunt en voor niet-leden 125 euro per persoon, waarbij een syllabus is inbegrepen. Inschrijven: thijs.declercq@natuurpunt.be.

(foto ACK)