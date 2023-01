De Weij start aanleg baubotanische constructie: “Groene en unieke plek”

Vzw De Weij startte recent met de aanleg van een baubotanische constructie in de weide van boer Jos in Reningelst. Dat deden ze in het kader van het project Leefbare buurten van de Koning Boudewijnstichting. “Bezoekers mogen zich verwachten aan een groene en unieke plek waar het leuk is om samen te komen en van alles kan worden georganiseerd”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij.

“Baubotanische constructies zijn levende bouwstructuren. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van innoverende bouwtechnieken die nieuwe esthetische landschappelijke en ecologische opportuniteit aanbrengen. ‘Niet levende’ bouwconstructies worden als het ware geënt op levende planten. Door de levende groene draagstructuur groeit deze constructie traag. Het aanzicht evolueert als een metamorfose, op het ritme van de natuur”, vertelt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Samenplaats

“Hommelkepers werden gerecycleerd en in de weide geplaatst. Daarnaast werden populieren aangeplant. De bedoeling van de constructie is om een samenplaats te creëren. Op korte termijn komen er nog haken aan de palen en bomen om kleurige tentzeilen aan vast te maken. De Weij hoopt op die manier een originele plek van ontmoeting te creëren. Omdat de pas geplante bomen nu nog te klein zijn en we de samenplaats zo snel mogelijk willen gebruiken, is een baubotanische constructie de ideale oplossing. Het is ook steeds leuk om te zien hoe de natuur dingen overgroeit en inneemt”, aldus Marjolein.

“Bezoekers mogen zich verwachten aan een groene en unieke plek waar het leuk is om samen te komen en van alles kan worden georganiseerd. Met de tentzeilen zorgen we ervoor dat de plek ook waterdicht is en schaduw biedt zolang de bomen niet groot genoeg zijn. In een latere fase hopen we ook elektriciteit en eventueel ook water tot aan de samenplaats te kunnen aanleggen”, zegt Marjolein. “We zijn super benieuwd naar de metamorfose die ons te wachten staat in de weide. Het eerste deel van de realisatie van dit project kon worden gerealiseerd met hulp van De Nieuwe Weeldernis, XtraVerde, het Ezelpad en Tuinen Spriet. Iedereen die ons een handje kwam toesteken heeft een verschillende expertise die zeker van pas kwam bij de realisatie.”