De Palingbeek viert 50-jarig bestaan met feestweekend op 2 en 3 september

De Provincie West-Vlaanderen laat de 50ste verjaardag van De Palingbeek niet onopgemerkt voorbijgaan en organiseert op 2 en 3 september een heus feestweekend. Op programma staan een boshappening, pop-upbar, schemertocht, filmvoorstelling, theaterwandelingen en een gratis aperitiefconcert met De Brasserie, Kobe Sercu, Fokkersvreugde en Laura Lynn.

Vijftig jaar geleden, in 1973, opende de Provincie West-Vlaanderen het provinciedomein Palingbeek in Ieper voor het grote publiek. Het eerste weekend van september staat volledig in het teken van dit gouden jubileum van Palingbeek. Op zaterdag 2 september kunnen bezoekers deelnemen aan de Boshappening met tal van workshops en animatie, het aanbod van de pop-upbar van Vondels vzw proeven, het oorlogslandschap van het domein verkennen, ‘s avonds op schemertocht trekken (i.s.m. Natuurpunt Westland) of naar de kindvriendelijke film ‘Hopper en de Hamster der Duisternis’ kijken tussen de bomen. Voor bepaalde activiteiten moet je je inschrijven.

Aperitiefconcert

Op zondag 3 september staat een gratis aperitiefconcert op het programma. De Brasserie, Kobe Sercu, Vorre, Fokkersvreugde en Laura Lynn komen tussen 11 en 14 uur optreden. Voor de kleine bezoekers is er randanimatie voorzien. Inschrijven voor het concert is wel nodig. De eerste 500 ingeschrevenen krijgen een leuke attentie. In de namiddag, tussen 14 en 16 uur, is er de theaterwandeling ‘Roering en Romantiek langs de Vaart’. Op een ludieke manier brengen acteurs het bewogen verhaal van de Oude Vaart.

Het hele weekend lang kan je op eigen houtje ook deelnemen aan de theaterwandeling ‘VOS in het bos’ of de 50-uren-marathon van Volkssterrenwacht Astrolab IRIS in het domein bezoeken.

Palingbeek

Het domein Palingbeek is ontstaan rond het verlaten kanaal Ieper-Komen en kreeg de naam van het bronbeekje dat in het kanaal vloeit: de ‘Palingbeek’. Het provinciedomein kende vooral vanaf 1989 een gestage groei. Het begon met de hoeve Hagereke, waar het oude landschap met hagen, houtkanten en boomgaarden hersteld werd. Later kwamen nabijgelegen bos- en parkgebieden en een vijftal stopgezette landbouwbedrijven erbij. Vandaag beslaat het domein een oppervlakte van 250 hectare.

Volgens onderzoek van Westtoer trekt het domein jaarlijks 200.000 bezoekers. De nadruk ligt er op natuurbeleving en zachte recreatie. Het bezoekerscentrum zorgt steeds voor een reeks leerrijke en avontuurlijke activiteiten. Zo ontvangt Palingbeek elk jaar 8.000 leerlingen.

Een uniek stukje natuur

75 procent van het domein ligt in Europees habitatrichtlijngebied (Europees beschermde natuur). Zo leven in Palingbeek twee Europees beschermde topsoorten: de eikelmuis en de kamsalamander. Ze krijgen bijzondere aandacht bij het beheer: meer poelen, meer ruigtezones, meer bomen en struiken met bessen en noten. Deze kwetsbare soorten bewijzen de grote natuurwaarde van het domein.

Tussen 1990 en 1995 keerden ook enkele grotere diersoorten spontaan terug naar de streek: reetjes, steenmarters en vossen. Later volgden zwarte specht (2010) en eekhoorn (2012). De laatste nieuwkomer is de boommarter (2022). Ze illustreren de steeds toenemende natuurwaarden in het domein.