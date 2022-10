De jacht is geopend voor deze jager, chef-kok en… jachtsaboteur

Everzwijnen, hazen, reeën en ander wild, opgelet! Half oktober weerklinkt traditioneel het, euhm, startschot van het jachtseizoen. Wij spraken met een jager, een chef-kok en… een jachtsaboteur.

Opgepast! Hier jagen 2.319 West-Vlamingen Rond 15 oktober start traditioneel het jachtseizoen. Uit de meest recente cijfers van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat er in onze provincie 2.319 jachtverloven werden aangevraagd. Dat aantal blijft redelijk constant en schommelt al enkele seizoenen rond de 2.300. Wie in het Vlaams Gewest wil jagen, moet in het bezit zijn van zo’n jachtverlof. In het seizoen 2020-2021 werd één aanvraag voor een jachtverlof geweigerd en werden zeven jachtverloven in de loop van het seizoen ingetrokken. De percelen waarop mag gejaagd worden, zijn opgenomen in een zogenaamd jachtplan. Voor het jachtseizoen 2021-2022 zijn er bij de provincie 48 individuele jachtplannen goedgekeurd en 23 jachtplannen van een wildbeheereenheid. Zo’n wildbeheereenheid is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders. Binnen dat gebied wordt planmatig aan wildbeheer gedaan. (VVHR)

Alexandra, de jager: “Zorgen dat dieren niet lijden”

Alexandra Lessens. © Tom Brinckman

Alexandra Lenssens (26) kreeg de jachtmicrobe te pakken van haar broer en stiefvader. De Middelkerkse – die nu in Oostkamp woont – beoefent haar hobby vooral in Meetkerke bij Zuienkerke. “Ik haalde vorig jaar mijn jachtverlof. Ons land heeft een van de strengste examens van heel Europa. Er is een heel brede kennis over fauna, flora maar vooral ook veel wetgeving mee gemoeid. Ik ga ongeveer acht keer per jaar jagen in Meetkerke. Daarnaast probeer ik één keer per jaar naar het buitenland te gaan. Mijn vriend en ik zijn echte natuurmensen, zo gingen we deze week nog een week naar Schotland om te vissen en te jagen.”

“Er bestaan soms wat misverstanden over waar we precies voor staan. Wij ijveren – net als natuurinstanties zoals Natuurpunt – voor het behoud van populaties en verbetering van de biotoop met uitbreiding van de biodiversiteit tot gevolg. Jagen doe ik met een kaliber 20. Een lichter kaliber met toch voldoende kracht om een dier niet te doen lijden en op het schot te doden. Het gebeurt trouwens ook vaak dat we dieren in nood helpen.”

Alexandra is niet alleen fan van het jagen op zich, maar ook van het vlees van wild. “Mijn vriend is een hele goeie kok. Een bosduifje op de barbecue steekt er voor mij bovenuit”, aldus de ingenieur bij Stora Enso.

Jonathan, de chef-kok: “Jagen met respect voor het wild”

Jonathan Devogel. © JOKE COUVREUR

Het wildseizoen is voor veel chefs een inspiratiebron. Dat is ook het geval voor Jonathan Devogel (36), chef-kok bij Restaurant Klei op de Grote Markt in Ieper. “Lokale verankering en seizoensgebonden producten zijn twee belangrijke elementen in onze keuken. Momenteel serveren we al onze eerste wildgerechten met wilde eend. Ook fazant, haas en everzwijn zullen de komende maanden nog op de kaart verschijnen.”

“Voor mij is het belangrijk om met binnenlands wild en respect voor het product te werken. Mijn favoriet wildgerecht? Ongetwijfeld de hazerug. Heel expliciet van smaak, zeg maar de typische wildsmaak. Doe er nog wat kweepeer en rodewijnjus bij en het water komt in de mond”, aldus Jonathan, die ook wel interesse heeft voor jachtstiel. “Vroeger ging ik mee met mijn grootvader om het wild op te jagen. Voor mij is het belangrijk dat het jagen gebeurt met respect voor het dier.”

Joffrey, de jachtsaboteur: “Wij protesteren tegen de plezierjacht”

Joffrey Legon. © Luc Cassiman

Het jachtseizoen is niet voor iedereen iets om naar uit te kijken. Joffrey Legon (30) woont in de Westhoek en is bij dierenrechtenorganisatie Animal Rights coördinator van de campagne Ban de Jacht. “Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn”, zegt Joffrey. “Een heel groot deel van de jacht is voor het plezier en dat stoot me tegen de borst.”

Een van de speerpunten van de campagne zijn de hunt saboteurs. “Hierbij gaan we vreedzaam demonstreren tegen de jacht en proberen we de dieren op een legale manier te redden. Vanaf 15 oktober begint de plezierjacht op onder meer hazen, fazanten en vossen. Op die dag plannen we een demonstratie in Gent. We willen de samenleving met verzameld beeldmateriaal sensibiliseren dat het jachtsprookje helemaal niet zo romantisch is zoals voorgesteld wordt.”

Animal Rights verzet zich ook tegen de jacht op dieren die op de zogenaamde rode lijst staan. “Deze dieren doen het niet goed en kunnen met uitsterven bedreigd geraken. In plaats van er alles aan te doen om deze te redden en hun populatie op te krikken, wordt er nog steeds op hen gejaagd. Het gaat hier over konijnen, hazen en patrijzen. In Nederland is de plezierjacht op konijnen in het hele land en op hazen in enkele provincies verboden. Wij gaan minister Demir nu ook aansporen om zulke acties te ondernemen.”

Tot slot wil Joffrey nog een boodschap meegeven aan de jagers. “Wij zijn er niet om de jagers te ambeteren, maar wel om de dieren te redden.”