“De impact van onze sluiting is groot”: dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Vleteren blikt terug op bewogen 2023

Na regen komt zonneschijn. Met die ingesteldheid kan dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Vleteren het jaar afsluiten. Door de felle regenval en wateroverlast in november moest een aantal dieren intern verhuisd worden en moest het park noodgedwongen enkele weken de deuren sluiten. “Schade is er, maar de impact van de sluiting is groot. Elke dag hebben we 3.800 euro nodig voor de werking van De Zonnegloed”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. “Het werd een jaar met vallen en opstaan, maar wel hoopvol. Zeker als je vanuit dierenwelzijn het nieuws kan horen dat minister Ben Weyts een nieuwe dierenwelzijnswet heeft ingediend waaruit blijkt dat we eindelijk erkend zouden worden voor het werk dat we hier doen. Dat er eindelijk is toegegeven dat er een groot gat in de wetgeving aanwezig is”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert. Samen met zijn partner Lieve De Busscher is hij de bezieler en oprichter van De Zonnegloed. De Zonnegloed mocht dit jaar de Miauwkes Award 2023 in ontvangst nemen.

Waterramp

“Er was in november natuurlijk ook de waterramp. Het water kwam steeds hoger en hoger. Het was net of het niet stopte. Eerst de roofvogelverblijven achteraan, dan de wandelpaden, dan het binnenverblijf van de beren.. Het stroomde in de vijver en wanneer die vol was, stroomde het water naar de grachten rond de apeneilanden, ondertussen was het water bij de wolven aan het stijgen en kwam dat alsmaar hoger en hoger. Natuurlijk bleven we niet bij de pakken zitten, maar begonnen we met de evacuatie van de dieren. Gelukkig moesten er geen dieren buiten De Zonnegloed geëvacueerd worden. Alle dieren konden hier blijven dankzij onze super gemotiveerde technische ploeg die heel vlug noodstallen bouwde in en om het onthaal. Gelukkig konden de grote roofdieren – lynxen, beren, wolven – in hun vertrouwde nest blijven. Ongelofelijk prachtig hoe die roofdieren zo rustig bleven ondanks die situatie. De meeste grote dieren als bizons en kamelen moesten niet verhuizen omdat al onze verblijven al aangepast zijn aan zo’n situaties, maar het was wel op zijn maximum. Het had geen centimeter hoger mogen zijn.”

De Zonnegloed kreeg af te rekenen met heel wat wateroverlast. © LBR

Van de meer dan 400 dieren verloor De Zonnegloed jammer genoeg twee dieren. “Een Amerikaanse oehoe en een ibis. Dit hadden we helemaal niet verwacht. Het is natuurlijk jammer en pijnlijk. Door de politie werden we telkens verwittigd en dagelijks kregen we ook een update van de brandweer. Zo konden we tijdig ingrijpen”, legt Karel uit. “Bijna al het water is nu weggetrokken uit de verblijven en weides. Bij elke situatie leer je en kan je lessen trekken. Naar veiligheid van de dieren hebben we opnieuw een plan van aanpak opgemaakt en zal er – mocht er in de toekomst sprake zijn van een rampsituatie – minder paniek zijn.”

”Al die positieve en bemoedigende berichtjes die we mochten ontvangen, de financiële steun: hartverwarmend”

“We zullen een noodprotocol bij overstromingen in verband met evacuatie van dieren, zowel binnen als buiten De Zonnegloed, opmaken. Maar ik vrees dat je niet veel kan doen om zoveel water buiten te houden. Schade is er zeker, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat de mensen in Wallonië in 2021 hebben meegemaakt. Voor ons is er veel opruimwerk: houten afboordingen die weggespoeld zijn, pelletkachels die onder water gekomen zijn en dus stuk zijn, verblijven die in plaatmateriaal en isolatie gebouwd zijn…”

Steun

“Het was een enorm moeilijke periode, met twijfels, verdriet, maar ook enorm bemoedigend”, kijkt Karel terug op de ellende. “Hoeveel mensen dadelijk klaar stonden om ons te komen helpen, ons eigen team dat hier bleef tot ’s avonds laat, die hier bleef overnachten om tijdens die onzekere periode onmiddellijk klaar te staan om in te springen… Top om te zien wat voor team we hier hebben. Veel vaste vrijwilligers belden of mailden spontaan om te komen helpen, maar ook mensen die het gehoord hadden via media stonden klaar om een handje bij te steken. Al die positieve en bemoedigende berichtjes die we mochten ontvangen, de financiële steun: hartverwarmend. Een super dikke merci aan iedereen die ons geholpen en bemoedigd heeft”, aldus Karel.

“Ook de vele voedseldonaties mogen we niet vergeten. We hadden een oproep gedaan voor noten. Hoeveel liefde is er niet in de mensen hun harten voor de dieren? We hebben een voorraad noten voor een volledig jaar kunnen aanleggen. Echt prachtig.”

De welpjes Malenky en Nanuq werden in 2023 geboren in De Zonnegloed. © LBR

Malenky en Nanuq

Een hoogtepunt uit 2023 voor De Zonnegloed is ongetwijfeld de geboorte van de welpjes Malenky en Nanuq. Bruine beren Tishka en zus Sandra arriveerden in 2022 in De Zonnegloed nadat ze bevrijd werden uit de Oekraïense zoo Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, na oorlogsdreiging. Ze hebben een nieuw leven in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren. Beer Sandra beviel op 18 januari van twee berenwelpjes. De geboorte kwam als een grote verrassing aangezien niemand op de hoogte was dat Sandra zwanger was. “Hun komst moet wel onze grootste verrassing van het jaar geweest zijn. Hier waren we echt niet op voorbereid en hadden we ook absoluut niet verwacht. Prachtig om te zien, maar voor ons een enorme uitdaging want ons verblijf is slechts groot genoeg voor vier beren. We zullen de ruimte aanzienlijk moeten vergroten tegen dat de welpjes volgroeid zullen zijn”, zegt Karel.

“De samenvoeging van de zes beren was dit jaar ook echt spannend. We hadden al de nieuwe mannelijke Oekraiense beer Tishka stap voor stap samen geplaatst met onze bestaande vrouwelijke beren Uli en Mimi en dit verliep goed. Maar op een bepaald ogenblik was het moment aangebroken dat we mama Sandra, samen met haar welpen, ook terug moesten verenigen met beer Tishka en zo ook met de andere vrouwtjes. Stap voor stap hebben we de samenvoeging voorbereid, maar ook dit verliep vlot.”

“Bezoek is een belangrijk inkomen voor onze werking, een maand sluiten doet dan ook pijn”

De Zonnegloed heeft dit jaar ook drie steppevosjes kunnen opvangen die in beslag waren genomen bij een illegale kweker. Ook stokstaartje Wladyslaw kwam erbij. “Ondanks dat de wetten strenger worden, blijven particulieren exotische dieren als huisdier houden. Bij ons kunnen ze genieten van de juiste verzorging en een aangepast verblijf. Ook onze rolstaartberen Lalka en Frantz kregen een nieuw aangepast verblijf.” Na een samenwerking met vzw Ark van Pollare is wasbeer Arno in De Zonnegloed terechtgekomen en ook 14 heilige ibissen vonden er een definitieve opvang.

Bezoekers

Dit jaar kreeg De Zonnegloed ongeveer 50.000 mensen over de vloer. “Dat is iets minder, omdat we een kleinere parking hebben. Daar zoeken we nog een oplossing voor. De impact van de sluiting die de wateroverlast met zich meebracht, is groot. Ons park is toegankelijk voor bezoek zodat mensen onze werking kunnen leren kennen en zodat we mensen bewust kunnen maken over de problematiek rond wilde dieren in gevangenschap. Het is natuurlijk ook zo dat we het bezoek nodig hebben om onze werking mogelijk te maken. Elke bezoeker helpt mee de verzorging van onze dieren te garanderen. Bezoek is een belangrijk inkomen voor onze werking, een maand sluiten doet dan ook pijn. Je moet weten dat we elke dag 3.800 euro nodig hebben voor de werking van De Zonnegloed”, vertelt Karel.

“Elke dag moet dit daar liggen, dus je kan je wel voorstellen dat we op het einde van het jaar niets meer over hebben. Voeding, medicatie, (minimum)lonen, energie… Onze volgende uitdaging is een groep van acht groene bavianen redden. Het verblijf van de beren zullen we ook groter maken… Welke nieuwe dieren we nog zullen ontvangen, weten we nooit op voorhand. Dit komt meestal plots en onverwachts. We hopen om in 2024 zo weinig mogelijk dieren te moeten opvangen”, lacht Karel. “Dit blijft onze grootste droom, maar ook dat de nieuwe wetgeving werkelijk van kracht wordt. Dat zou super zijn! Dat we ons berenverblijf kunnen uitbreiden. Dat we de mogelijkheid krijgen om nog betere verzorging te kunnen bieden aan onze dieren, want dit blijft een constante uitdaging. We willen alle dieren die we nu al opgevangen hebben, geven wat ze echt nodig hebben. Elke dag opnieuw.”