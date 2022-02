De Haan test meeuwbestendige huisvuilzak

“Deze zak werd eerder al in Nederland uitgetest en de eerste resultaten daar, zijn alvast hoopgevend”, klinkt het.

In 2020 werd in De Haan de groene bedrijfsafvalzak afgeschaft. Sindsdien kan bedrijfsafval er enkel nog in containers worden aangeboden, hetzij ondergronds, hetzij in een aparte ophaling met toepassing van het diftarsysteem waarbij er wordt gefactureerd volgens aangeboden gewicht. Vorig jaar voerde de gemeente dan de nieuwe grotere blauwe P+MD zak in van 75 liter, tegen de lagere prijs van 0,15 euro per zak.

“Beide maatregelen zorgden er niet alleen voor dat het restafvalcijfer in onze gemeente drastisch daalde, het was ook een goede stap in de strijd tegen de meeuwenoverlast”, zegt schepen van Afvalbeheer Marleen De Soete (Samen Vooruit). De gemeente zoekt nu verder naar een oplossing voor de problematiek van meeuwen die vuilzakken openpikken. “Volgende week start in onze gemeente een nieuw proefproject met een huisvuilzak gemaakt uit dikkere en taaiere kunststof. Deze zak werd eerder al in Nederland uitgetest en de eerste resultaten daar, zijn alvast hoopgevend”, klinkt het. (WK)