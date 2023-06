De Haan krijgt er in één klap drie nieuwe natuurgebieden bij

Op zaterdag 3 juni was Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) te gast in De Haan. Ze bracht er samen met een delegatie van het schepencollege en burgemeester Wilfried Vandaele, fractieleider voor N-VA in het Vlaams Parlement, een bezoek aan een drietal nieuwe natuur-en milieuprojecten in De Haan.

Het gezelschap verplaatste zich in de gemeentebus onder politiebegeleiding: door de heikele dossiers die de minister de laatste tijd behandelde, krijgt ze geregeld bedreigingen. “In ons vredige De Haan verliep de dag echter zonder incidenten. De minister was al de dag voordien naar Koksijde afgezakt waar de grootouders van haar dochtertje wonen”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele. De eerste stopplaats in De Haan was Vosseslag, waar het natuurproject ‘Mispelburg’ op stapel staat: tussen het Kennedyplein en de Driftweg kocht het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 7 ha grond aan dat in ’24 wordt omgevormd naar natuur. “Een van de weinige stukken duin-polderovergang die onze kust nog rijk is. Het terrein werd voordien door de landbouw gebruikt maar wordt nu grotendeels heringericht met poelen en waterminnende vegetatie”, duidt Vandaele.

Zwarte Kiezel

Het tweede project is te situeren op het voormalig militair domein aan de Zwarte Kiezel. Burgemeester Vandaele pleitte er al jaren voor dat de Vlaamse overheid het terrein zou aankopen. “We willen het terrein teruggeven aan de natuur, maar tegelijk ook de link met het militaire verleden bewaren. Het project wordt verder uitgewerkt door het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente De Haan”, zegt projectleider Hanna Vannieuwenhuyse. Het gezelschap daalde ook af in de grote ondergrondse bunker waar destijds communicatieapparatuur opgesteld stond. Het is de bedoeling in deze bunker af en toe bezoekers toe te laten.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft ook plannen met het ‘pomphuisje’ dat verscholen ligt in de duinen van Wenduine. “Deze site heeft een rijk verleden”, weet burgemeester Vandaele. “Hier werd tot 1978 drinkwater geproduceerd, iets verderop werd het afvalwater van Blankenberge in de duinen geïnfiltreerd. De VLM gaat het pomphuisje renoveren in het kader van de Oudlandpolder.” Wim Van Isacker van de VLM licht verder toe: “Het is de bedoeling dat we het oude ‘waterverhaal’ vertellen in en rond het pomphuisje. Naast de talrijke reservoirs en buizen, is er ook nog een zestig meter lange ondergrondse constructie waar het water werd bewaard. We zullen die proberen deels zichtbaar te maken.”

Watertoren

Vervolgens baande het gezelschap zich door het zand en de bramen een weg naar de watertoren van Wenduine. “De bus stond paraat, maar de minister wou absoluut te voet naar de toren. Enkele dames in het gezelschap hielden daar wel bebloede enkels aan over”, glimlacht burgemeester Vandaele, die de oude watertoren absoluut in ere wou hersteld zien en als uitkijkpunt laten dienen. Vorig jaar plaatste het Vlaams Instituut voor de Zee er een antenne op om vleermuizen te tellen.

“Als onderdeel van het project Oudlandpolder keurde de minister Demir nu een haalbaarheidsonderzoek goed voor de watertoren”, zegt Vandaele. Na het drie uur durend werkbezoek, waarbij er ook aandacht ging naar de geplande fietssnelweg en de mogelijke ontharding van delen van de Koninklijke Baan, werd minister Demir opgewacht in d’Annexe voor een gespreksavond. “Na tientallen selfies vertrok ze moe maar voldaan weer richting Genk”, besluit burgemeester Vandaele.