De ‘grootste zandopspuiting in 40 jaar’ in Knokke-Heist loopt vertraging op, maar eind deze maand volgt wel eerste lading zand

De gemeente Knokke-Heist wacht nog altijd op de ‘grootste zandopspuiting in veertig jaar’, ondertussen drie jaar geleden aangekondigd. Daarvoor is meer dan vijf miljoen kubieke meter zand nodig, waarvan de helft van de werf van de Nieuwe Sluis in Terneuzen zou komen. Maar dat plan loopt heel wat vertraging op: er werd onder meer PFAS in de grond gevonden.

Die enorme zandsuppletie stond gepland voor 2021. Maar omdat meer dan de helft van het geplande zand – een kleine 3 miljoen kubieke meter – van de werf van de Nieuwe Sluis in Terneuzen (Nederland) komt, blijft het wachten.

Belevingscentrum

Dat betekent niet dat er helemaal niks gebeurt. Vanaf 27 februari zal baggerbedrijf Jan De Nul Group, in opdracht van het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zo’n 500.000 kubieke meter zand op het strand van Knokke-Heist aanbrengen, over een afstand van 2.500 meter. Nieuwsgierige passanten krijgen binnenkort de kans om meer te leren over de werken en de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Overheid in het daartoe speciaal opgerichte belevingscentrum op de zeedijk ter hoogte van het Rubensplein. (MM)