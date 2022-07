De groene stadsplekjes van Kortrijk

Er duikt steeds meer groen op in onze stad. Zo werd vorige week het definitieve ontwerp van de Vetexsite en het nieuwe stadsgroen Vlasakker – een 17 ha groot open gebied – toegelicht. De uitvoering van de werken start dit najaar, het einde wordt voorzien begin 2023. Ook het nieuwe stadspark aan de Groeningelaan zal tegen dan klaar zijn. De gewezen parking wordt omgevormd tot een gloednieuw park in het centrum van de stad, met natuureiland, speelelementen, ontmoetingsplaats en een zone voor kruiden en snijbloemen. Met de komst van nieuwe, groene stadsplekjes, staan we graag even stil bij de reeds bestaande groenzones. De zomervakantie is het uitgelezen moment om deze plaatsen (opnieuw) te ontdekken.

Stadspark Buda

De Reepbrug voor voetgangers en fietsers is klaar. De tip van het Buda-eiland werd omgevormd tot een nieuw stadspark met een uniek houten uitkijkplatform over de Leie, ruimte voor stadstuinieren, een ligweide en een groot speelplein. Donderdagavond werd de site feestelijke geopend. Het nieuwe park is gelegen aan de splitsing tussen de oude en de nieuwe Leie en vormt een unieke plek in de stad. De Reepbrug en het nieuwe stadspark op de Buda-tip vormen een belangrijke link tussen de diverse ontwikkelingen op Overleie, het Buda-eiland en de binnenstad.

Koning Albertpark. © MD

Koning Albertpark

Het Koning Albertpark heette oorspronkelijk het Leiepark. Het werd in 1905 aangelegd op een gedempte Leiebocht. Het standbeeld van Leopold III op zijn paard kijkt uit op een open ruimte met een fiets- en wandelpad langs de Leie. Het park vormt de overgang van de binnenstad naar de rand en is een rustplek voor fietsers en wandelaars langs de Leie. De twee Leiearmen en het kanaal Bossuit-Kortrijk komen hier samen. De Groeningebrug verbindt beide zijden van het Koning Albertpark, met aan de ene kant het standbeeld Moeder Aarde en aan de overkant de skatebowl.

Buda Beach © David Carpentier

Buda Beach

Hier tref je in de zomermaanden zowat elke Kortrijkzaan die van het goede leven houdt, aan de bar, in een strandstoel of op het gras in de schaduw van de Collegebrug (de ‘Slangenbrug’). Op het “strand van Kortrijk” kan je genieten van een drankje in Bar Amorse, naast de skatebowl op de Ijzerkaai. Geregeld komt er een foodtruck langs of zorgt een dj voor de sfeer. Een ideale pitstop voor jong en oud, in het mooie kader van de Leie. Omwille van de gevaarlijke onderstroom mag er niet gezwommen worden in de Leie.

‘t Plein. © MD

Plein

Samen met Nina en Ursy blaasde Kortrijk nieuw leven in het Plein door enkele jaren geleden van het kaartershuisje een horecazaak te maken. Met deze eenvoudige ingreep transformeerde het Plein tot ons eigen Central Park in hartje Kortrijk. Deze gezellige ontmoetingsplek brengt buurtbewoners samen rond petanquebaan of tafel. Tussen de loofbomen, fonteinen en zittribunes vind je ‘t Plein ter hoogte van het Guldensporencollege. Het gezellig eethuisje met bruisend terras biedt verschillende drankjes en artisanale hapjes. Hou de Facebookpagina van ’t Plein in de gaten, nu en dan komt een lokale foodie de hongerigen spijzen.

Het Astridpark. © MD

Astridpark

Het eigenlijke park bestond al langer als Volkspark. Na het bezoek van koningin Astrid in april 1935 werd de naam veranderd in Astridpark, vier maanden voor ze verongelukte. De stad richtte voor haar een monument op in het deel achter de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Dit stadspark is 3,85 hectare groot en werd recent uitgebreid met een vernieuwd minigolfterrein en speeltuigen voor kinderen. Tijdens de zomervakantie is het minigolfterrein elke dag open, tussen 14u en 19u. Je betaalt € 3 per persoon, € 1 voor kinderen jonger dan 12 jaar. In brasserie van ‘t Waaihof – De Laiterie kan je genieten van een brede waaier aan snacks, slaatjes en warme voor- en hoofdgerechten.

Demonstratietuin. © MD

Rozentuin

De internationale rozentuin ligt midden in het historische groen van het kasteelpark ‘t Hoge. Dit park van ruim 3 hectare is meer dan 175 jaar oud. Het omvat een demonstratietuin, een proeftuin en een historische tuin. De tuinen bieden een unieke rozenpracht voor rozenliefhebbers en rozenkenners. Van eind juni tot eind september is de rozentuin op zijn mooist. In de proeftuin worden jaarlijks 100 à 150 nieuwe rozencreaties van Europese selectiehuizen aangeplant en beoordeeld. Ze blijven gedurende twee jaar in de proeftuin. De roos die het hoogste aantal punten behaalt, wint de ereprijs, namelijk de ‘Gouden Roos Kortrijk’. Sinds 1990 krijgen Gouden Rozen een vaste stek in de demonstratietuin. In de historische tuin volg je de geschiedenis van de roos door de eeuwen heen.

Kortrijk Weide. © MD

Kortrijk Weide

Op deze plaats valt er altijd iets te beleven. Uitgeputte zwemmers die Lago verlaten, fitnessers onder de Ronde van Vlaanderenbrug, een feestbootje op de Leie of een groepje vrienden rond de vuurplaats. Kortrijk Weide is het nieuwe stadsdeel waar verschillende functies samen komen. In het ecologisch park aan Kortrijk Weide kan je barbecueën op de vuurplaats, je hoeft hiervoor niet te reserveren. Liever wat actie? In het Urban Sports Park kunnen skaters en freerunners zich uitleven.

De Paulientjes. © MD

De Paulientjes

“Een groene oase in schaduw van Broeltorens”, zo wordt het nieuwe stadspark omschreven. De Paulientjes vormen het hart van de nieuwe woonbuurt One Broel, maar is voor iedereen vrij toegankelijk. Er werden 34 nieuwe bomen aangeplant. Het pronkstuk is een inheemse Tilia Cordata, een kleinbladige winterlinde.

De nu 27-jarige linde zal 20 tot 25 meter hoog groeien en de kruin kan 15 meter breed worden. De boom zal de komende eeuwen dit park domineren aangezien sommige winterlindes wel duizend jaar oud kunnen worden.