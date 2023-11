De goede raad van ‘egelmama’ Pascale uit De Haan: “Ruim je tuin niet te veel op. Egels houden van wat rommel”

Nu de temperatuur daalt en het blad van de bomen is, bereiden egels zich voor op hun winterslaap. Om de stekelige diertjes een handje te helpen, kan je de tuin egelvriendelijker inrichten. “Want de soort krijgt het almaar moeilijker”, zegt ‘egelmama’ Pascale De Cock uit De Haan.

Pascale De Cock (59) werkt als verpleegkundige op de dienst Intensieve Zorgen van het AZ Zeno. Maar ook als ze geen dienst heeft, kan ze het zorgen niet laten: in haar vrije tijd ontfermt ze zich in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende over achtergelaten en verstoten egeljongen. “Een vriendin van mij, die reeds vrijwilligster was bij het VOC, vroeg op een dag of dat niet ook iets voor mij zou zijn. Ik heb altijd een neus gehad voor zieke of verzwakte dieren: als klein meisje kwam ik weleens thuis met een kauwenjong dat uit het nest gevallen was”, vertelt Pascale.

Eigen opvangcentrum

Ze had het meteen naar haar zin in het opvangcentrum. “Het begon met één vaste dag in de week, maar dat werden al snel meerdere dagen. Nu ben ik hier in het hoogseizoen soms dagelijks aanwezig”, klinkt het. Momenteel verblijven er nog een dertigtal egeltjes in het opvangcentrum. “Maar in volle seizoen zijn het er minstens twee keer zoveel. De eerste egeljongen komen al binnen in juli”, aldus Pascale, die de stekelige vriendjes na verloop van tijd ook thuis begon op te vangen.

In het opvangcentrum is er immers geen permanentie. “Ik heb thuis de logeerkamer heringericht in functie van de egelopvang”, glimlacht Pascale. “Eenmaal ze zelfstandig kunnen eten, meestal na een week, worden de diertjes hier verder opgevolgd. Maar de eerste 24 uur heeft zo’n egelbaby ook nachtvoeding nodig. Dat betekent om de drie uur opstaan.”

Pascale laat er met plezier haar slaap voor. “Want ik krijg er veel voor terug: wonderlijk om die schatjes te zien groeien en bloeien. Elk gered egeltje dat je nadien weer in de vrije natuur kunt uitzetten, voelt als een overwinning. Daar doe ik het voor.”

Droge zomers, zachte winters

Want onze egeltjes hebben het alsmaar moeilijker, weet Pascale. “Zeker met die droge zomers van de laatste jaren. Daardoor zijn er minder insecten, en vinden ze dus minder te eten. Dit jaar kregen we opvallend meer egeltjes binnen met ondergewicht. Soms wegen ze maar honderd gram en om de winterslaap goed te doorstaan, moeten ze minstens zeshonderd gram wegen. Door de zachtere winters is het ook niet uitzonderlijk dat er in december nog egeltjes in de tuin rondscharrelen. Maar onze tuintjes zijn te veel afgesloten, waardoor het leefgebied van de egel te klein wordt. En er worden helaas ook nog altijd veel egeltjes doodgereden”, aldus Pascale.

“Hoe meer ik over ze te weten kom, hoe fascinerender ik ze vind”

Een egelfluisteraar zou ze zichzelf niet noemen, maar de Haanse ontwikkelde wel een extra zintuig voor de diertjes. “Je moet er vooral veel feeling voor hebben. En ook: een engelengeduld. Als je gestresseerd bent, voelt zo’n diertje dat direct aan. Dan zal het voederen niet zo goed vlotten.”

Of Pascale aan de charmes kan weerstaan? “Zo’n baby-egel heeft inderdaad een hoge aaibaarheidsfactor en een schattig totje”, lacht ze. “Ik geef de diertjes daarom bewust geen naam, het is niet de bedoeling om ze tam te maken. Ondertussen heb ik al veel over de egeltjes gelezen en hoe meer ik over ze te weten kom, hoe fascinerender ik ze vind. Ik zie er zelfs verschillende karaktertjes in.” Pascale waarschuwt ook: egels in huis nemen is bij wet verboden. “Wij hebben daarvoor toestemming van het Agentschap Natuur en Bos.”

Tips

Tot slot nog een paar tips. “Je kan de egeltjes zelf een handje helpen door je tuin egelvriendelijker te maken: laat wat takken en bladeren liggen, plaats eventueel een egelhuisje. Egels houden van een wat rommelige tuin, nestelen daarom ook graag in de composthoop. En gebruik vooral geen insecticiden of slakkengif in je tuin. De egeltjes gaan de slakken wel opruimen, ’t zijn nuttige beestjes. Tot slot kan je ook een schaaltje met water en wat katten- of hondenvoer in de tuin zetten. Daar houden ze van”, besluit Pascale.