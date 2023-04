De duurste foto van zijn leven: motorrijder Bert (56) moet 1.000 euro betalen voor kiekje in Tillegembos

Hij was er zich terdege van bewust dat hij ergens inreed waar hij niet mocht maar dat een foto van zijn motor in het Tillegembos Bruggeling Bert Wydooghe een boete van 1.000 euro zou opleveren: dat had hij niet verwacht. “Overdreven veel, maar er zit wellicht niets anders op dan te betalen”, lacht Bert groen.

Het had een ontspannen motorritje moeten worden voor Bert, op zaterdag 8 oktober vorig jaar. Na een deugddoende toer besloot de Bruggeling even te pauzeren in Tillegembos. Bij een bankje aan het kasteel van Tillegem wou hij een foto maken van zijn motor, een zwart-gele BMW GS. “Ik reed een weggetje in dat leidde naar de parking van het Streekhuis, naast het kasteel. Er stond een verbodsbord, met de uitzondering voor die parking. Ik ging er dan ook van uit dat ik niets verkeerds deed, want daar moest ik zijn. Aan de parking liet ik mijn motor nog even uitbollen tot aan de eerste picknick-bank. Dat die paar meter niet mocht, dat wist ik ook wel, maar ik was niet meer echt aan het rijden”, zegt Bert.

Terwijl hij op het bankje even van de rust genoot, kreeg Bert controle van de bijzondere veldwachter. Die maakte hem er attent op dat hij in overtreding was. “Ik gaf ook dat ik in fout was en zei dat ik bereid was om een minnelijke schikking te betalen. Die man noteerde mijn gegevens en vertrok. Hij zei dat de boete kon oplopen tot een dikke honderd euro. Pech gehad, dacht ik, maar ik zou die zeker betalen”, zegt Bert.

Voor deze foto kreeg Bert een fikse boete. (gf)

Groot was zijn verbazing toen twee maanden later plots een wijkagent aan de deur belde voor een verhoor. “Ik heb die man opnieuw uitgelegd dat ik besefte dat ik in fout was en dat ik de boete wel zou betalen. Ik benadrukte dat ik niet aan het crossen was in het bos en mijn motorfiets gewoon heb laten uitbollen, met uitgeschakelde motor”, vertelt Bert.

Zo mogelijk nog groter was Berts verbazing toen een maand later de boete in de bus viel. Het parket bleek Berts foto-uitstapje niet te beschouwen als een verkeersinbreuk, maar als een inbreuk op artikel 12 van het bosdecreet. De tarieven daarvoor liggen een stuk hoger dan een simpele inbreuk op de verkeerswet. “Duizend euro. Te betalen binnen de maand. Ik heb me toch wel even in mijn koffie verslikt”, zegt Bert.

Hij ging ondertussen juridisch advies inwinnen, maar er blijkt weinig tegen in te brengen. “Jammer, want dat wetsartikel is eigenlijk bedoeld om te verhinderen dat motorcrossers zich in een bos begeven en de boel daar kapot rijden. Dat was in mijn geval absoluut niet de bedoeling. Ik heb helemaal niet met mijn motor in het bos gereden, er is geen takje, paadje of zelfs blaadje aangeraakt. Ik heb op een geasfalteerde weg en een grindpad gereden, het laatste stukje dan nog met zonder dat de motor draaide. Dit is al te absurd, maar ik vrees dat ik uiteindelijk niet anders zal kunnen dan de boete betalen”, besluit Bert.