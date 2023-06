De bruine kiekendief doet het goed in De Westhoek

Woensdagavond werden door de Natuurwerkgroep ‘De Kerkuil’ in Avekapelle enkele jonge bruine kiekendieven gezenderd en geringd.

Een landbouwer uit Avekapelle bij Veurne had al enkele dagen opgemerkt dat er in zijn tarweveld een nest van een bruine kiekendief zat. Hij verwittigde de Natuurwerkgroep en enkele leden kwamen de twee jonge vogels ringen en zenderen.

Honderdtal koppels

Bij toeval ontdekte de landbouwer nog een nest in hetzelfde veld met nog eens twee jonge vogels. “Waarschijnlijk was er al een uitgevlogen”, zegt Jef Desaever van de Natuurwerkgroep.

Ook deze vogels werden van een ring voorzien. Volgens Jef Desaever van bevinden er zich nog heel wat nesten in De Moeren. In totaal zouden er in de ruime omgeving van Veurne-Ambacht een honderdtal koppels bruine kiekendieven broeden.

Kleinere zender

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ontwierp speciale kleine zenders voor de juveniele bruine kiekendieven. In totaal werden zes zenders voorzien om de uit de regio van Veurne voorkomende jonge vogels op te volgen.

“Nu de oogstperiode nadert is het van groot belang om de nog aanwezige nesten met jonge vogels erin op tijd te vinden”, zegt Jef. Hij doet daarom een warme oproep naar de landbouwers die nesten vinden in hun velden, of die kiekendieven zien cirkelen boven hun veld, om de Natuurwerkgroep te verwittigen.

“Alhoewel de meeste vogels tegen de tijd van het oogsten reeds uitgevlogen zijn, zijn er altijd nog wat late broedsels die jammer genoeg door de landbouwmachines vernietigd worden.”

Beschermd, maar niet bedreigd

De bruine kiekendief is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De roofvogel is beschermd en is niet bedreigd. Alhoewel de bruine kiekendief graag nestelt in riet- of moerasvelden komt hij ook veel voor graanvelden.

Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje en is slanker dan de buizerd met langere en smallere vleugels en staart. De vleugelspanwijdte ligt tussen 115 en 130 cm. De kiekendief leeft van kleine zoogdieren – veldmuis, dwergmuis – jonge vogels, eieren, kikkers en grote insecten. (José Tyteca)