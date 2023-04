De beschermde duinen rukken snel op: Over enkele jaren zullen vele toeristen in Zeebrugge-Bad geen zicht op zee meer hebben

Hebben de toeristen in Bruges Plage over tien jaar geen zicht op zee meer? De beschermde duinen rukken op en zullen als wapen gebruikt worden om onze kust beter te beschermen tegen zware stormen. Zal dit impact hebben op het toerisme en op de zomerfestivals?

Bent u de voorbije weken ook eens gaan wandelen op het strand van Zeebrugge? En hebt u de enorme duinvorming gezien? Het duingras groeit er in een snel tempo.

Peter Van Camp, de woordvoerder van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, heeft de hoogtekaarten voor Zeebrugge bestudeerd en komt tot een opmerkelijke conclusie: “Er is een aangroei van embryonale duinen in een zone van 27.000 m², tussen de laatste villa’s en de surfclub Icarus. De duinvorming tegen de muur aan de Westerdam beslaat al 19.500 m².”

Continu in beweging

De aangroei per jaar is volgens Peter Van Camp moeilijker te bepalen. Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) worden er periodieke, visuele controles gedaan: “Zandduinen zijn continu in beweging.”

Komende zomer zullen veel Zeebrugse badgasten vanop hun handdoek of in hun ligstoel de zee al niet meer zien. Hoe dan ook, het Vlaams Agentschap wijst erop dat embryonale duinen een ‘beschermde habitat’ zijn. “Het is niet toegelaten om ze te verwijderen. Elke vorm van vegetatiewijziging dient onderworpen te worden aan een natuurvergunning”, legt Peter Van Camp uit.

Dat beaamt ook Mercedes Van Volcem (Open VLD): “We zijn als stadsbestuur gebonden aan het wettelijk verbod om die vegetatie te wijzigen. Duinvegetatie wordt streng beschermd via het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Strand & Duin en via het Natuurdecreet.”

Toch laat de woordvoerder van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust nog de deur op een kier: “Door gericht beheer van het strand kan een groei enigszins beperkt worden, maar de natuurlijke duinvorming kan moeilijk actief tegengehouden worden.”

Bescherming

Volgens Peter Van Camp zullen extra duinen in de toekomst aan onze kust – niet alleen in Zeebrugge – vaker opduiken: “Het aanleggen van een duin is een van de elementen die worden onderzocht om onze kust beter te beschermen tegen zware stormen en de stijging van de zeespiegel. Hoe en op welke plaatsen zo’n duin voor de zeedijk mogelijk is, wordt bestudeerd in het project Kustvisie. Alle kustgemeenten worden hierin betrokken. Er zijn twee opties: ofwel de kustlijn verstevigen, ofwel de waterlijn zeewaarts verplaatsen.”

Mercedes Van Volcem vult aan: “We volgen de ontwikkelingen rond kustbescherming op om de correcte keuzes te kunnen maken. Het strand in Zeebrugge is breed, wat een troef is voor de kustverdediging, bij een stijging van de zeespiegel.”

Strandcabines

Over de impact van de duinvorming op het toerisme en de strandevenementen spreekt Peter Van Camp zich niet uit. Daarvoor verwijst hij naar de stad Brugge.

Mercedes Van Volcem relativeert: “Tot op vandaag is er geen probleem. Ik zie voor het plaatsen van de 468 strandcabines in de nabije toekomst geen bedreiging. Integendeel, de duinvorming zou het opschuiven van de hoogwaterlijn richting zeedijk deels kunnen vertragen. Die veranderende hoogwaterlijn zorgt wel ook voor een verschuiving van de recreatiezone…”

Geen glazen bol

Toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) zegt: “Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar die duinvorming kan ook nieuwe opportuniteiten openen. De duinen zullen niet tot aan de zeedijk aangroeien. Er zal natuurlijk minder zicht op zee zijn. Misschien kan het stuk strand tussen zeedijk en duinen op termijn een andere functie krijgen. Misschien zullen we moeten overwegen om cabines achter de duinenrij te plaatsen. Veel hangt af van de waterlijn en het springtij. Maar ik zie de toekomst voor Zeebrugge Bad rooskleurig in.”

Mieke Hoste uit wel haar bezorgdheid voor de toekomst van de zomerfestivals: “Nu al komt de zee bij springtij tot aan het evenementenplatform. In juni vorig jaar raakten koelkasten van Live is Live hierdoor beschadigd. Hoe zullen de duinen dicht tegen de muur evolueren? Herinner je je nog hoe klein die duinen waren, 25 jaar geleden? Stel mij diezelfde vraag eens over vijf jaar!”

Voorzorgsprincipe

Vreemd genoeg is er geen duinvorming ter hoogte van de Londenstraat, waar tijdens de zomer ook geen strandcabines mogen staan. Mieke Hoste legt uit: “We hebben op die plek, waar de hoogspanningslijnen vanuit de windmolenparken op zee aan land gaan, het voorzorgsprincipe toegepast. Zolang er geen honderd procent zekerheid is dat de stralingen van die hoogspanningslijnen geen schadelijk effect hebben op onze gezondheid, mogen daar geen cabines staan. Ik mag niet dromen dat cabinehouders daardoor over tien jaar ziek worden!”

Picknickbanken

Vorige zomer stonden er toch picknickbanken in die ‘verboden zone’? Mieke Hoste: “Die heeft de stad daar niet gezet. Sommige toeristen verhuizen die banken in de loop van het seizoen zelf naar een ander plekje…”