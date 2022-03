Dankzij ‘Kijk Puit’ staken in Lichtervelde al 212 kikkers, padden en salamanders veilig de weg over

De actie ‘Kijk Puit’ is op recordjacht in Lichtervelde: er werden dit jaar al 212 amfibieën veilig de weg over geholpen. Met nog een maand paddentrek voor de boeg, is het goed mogelijk dat het aantal van vorig jaar – 270 dieren – overtroffen wordt.

Al voor de twaalfde keer zet Lichtervelde mee haar schouders onder de actie ‘Kijk Puit’. Dat is een initiatief van Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse Hart en de Provincie West-Vlaanderen met als nobel doel amfibieën veilig de weg over te helpen. Want waar autowegen de trekroutes van de dieren dwarsen, zoals in de Spoorwegstraat in Lichtervelde, sterven een pak kikkers, padden en salamanders onder de wielen van auto’s.

Om de schade voor de amfibieënpopulatie te beperken, is er ook dit jaar een overzetactie in de Spoorwegstraat. Sinds 11 februari en nog tot eind maart vermijden vrijwilligers met behulp van paddenschermen dat dieren de weg oversteken. De dieren worden in emmers opgevangen en ‘s morgens en ‘s avonds veilig aan de overkant van de weg gezet, richting de voortplantingspoel.

De voorbije weken werden zo al 212 dieren gered van een gewisse dood. Dat zijn er al bijna evenveel als vorig jaar. Toen werden 232 padden, 2 kikkers en 36 salamanders overgezet, goed voor een totaal van 270.