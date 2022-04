Dankzij dit bord verdwijnen uitwerpselen eindelijk uit het bos van Jean-Marie: “Nu die andere vuiligheid nog”

Als er moet betaald worden, laten chauffeurs het ‘toiletbos’ van Jean-Marie Forrez links liggen. Na de drol te veel aan zijn schoen, kroop de man in de rol van ‘wc-madam’ en hing een ludiek bord op met prijzen voor de kleine en grote behoefte. “Het werkt! Ik vond zelfs eens geld in mijn potje”, vertelt de natuurliefhebber, die nu een middel zoekt om sluikstort te voorkomen. “Want dat ander bordje hielp niet.”

Jean-Marie Forrez (72) kocht in de jaren tachtig een bos op het platteland om er te wandelen, maar de voorbije jaren stapte hij te vaak in menselijke uitwerpselen.

“Mijn bos is ideaal gelegen voor chauffeurs om er hun behoefte te doen”, zegt Jean-Marie. “Het ligt tussen de velden bij de op- en afrit van de A19 en langs de gewestweg tussen Ieper en Zonnebeke. Er zijn geen stopplaatsen, openbare toiletten of cafés meer langs de autosnelweg tussen Ieper en Kortrijk. Mijn bos is het eerste dat ze tegenkomen, nadat ze afrijden van de autostrade.”

Voeding voor planten

“Ze stoppen en van zodra ze een beetje in het bos zijn, doen ze hun behoefte. In tegenstelling tot de weides en akkers in de omgeving zitten ze hier meer gedoken. Ze moeten het ergens kwijtraken, zeker? Maar men moet leren om eerst thuis hun behoefte te doen. Uitwerpselen verteren wel en vormen voeding voor de planten, maar voor mij is het niet aangenaam om daarin te trappen tijdens mijn wandelingen. Het is écht een probleem. Heel het jaar door en al jaren aan een stuk.”

De gepensioneerde veiligheidscoördinator plaatste een afsluiting. “Ik overwoog om nog meer afsluiting te plaatsen, maar dan gaan ze gewoon verder tot ze in het bos geraken. Het is 2,5 hectare groot.”

En er is amper sociale controle. “Er zijn geen dichte buurtbewoners en ikzelf woon een vijftal kilometer verder in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. Ik kom hier om de twee dagen om in de natuur te vertoeven en te zorgen voor mijn fazanten, patrijzen en andere vogels voor de jacht. Helaas kon ik nog nooit iemand op heterdaad betrappen. Er hangen camera’s, maar vooral om het wild te filmen. Een van die camera’s werd een drietal jaar geleden gestolen.”

Elke week sluikstort opruimen

De man hing een half jaar geleden een bordje op met het ludieke opschrift ‘pissen 50 cent, kakken ook, schijten met papier 1 euro, opgelet je bent gefilmd, de wc-madam dankt u’.

“Sindsdien is het aantal uitwerpselen verminderd. Het werkt! Er zat zelfs eens 1,20 euro in het geldpotje. Ik gaf het aan mijn negenjarige kleindochter, die toen bij me was. Ik heb negen kleinkinderen en ze komen allemaal wel een keer mee om hier te helpen opkuisen. Want er ligt nog andere vuiligheid, die niet verteert. Blikjes, plastic, papier… dat is allemaal niet goed voor de beestjes in mijn bos. Elke week wandel ik hier met mijn zak rond om sluikstort op te ruimen.”

Zelfs een apart bordje helpt niet. “Ik heb het jaren geleden geprobeerd, maar dat had oglik gin avance. De boodschap was om het afval terug mee te nemen. Misschien was mijn bordje toen nog niet ludiek genoeg.”

(TP)