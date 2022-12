Daikin en Buitengoed planten 3.000 bomen op site crematorium

Op zaterdag 10 december werden meer dan 3.000 bomen geplant op de volledige site van het crematorium Polderbos. Dat gebeurde in samenwerking met de vzw Buitengoed en de Oostendse onderneming Daikin. Dankzij de boomplantactie zal het crematorium over een tiental jaar in een nog meer bosrijke omgeving liggen. Het Daikin-entertainmentteam wil zo zijn bijdrage leveren aan de natuur. Het waren vooral gezinnen met kinderen die met plezier aan deze boomplantactie deelnamen. Op de foto zien we de mensen van het Daikin-entertainmentteam, met voorzitter van het crematorium Polderbos Danick Minne, directeur Johan Seynaeve, voorzitter vzw Buitengoed Yves Miroir en directeur van Buitengoed Joke Coopman.