Couthofbos is heel wat bomen rijker

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseerden samen met stad Poperinge opnieuw een boomplantdag op zondag 5 februari. De plantdag ging door op een perceel langs de Gravendreef in Proven. Verenigingen en gezinnen staken de handen uit de mouwen om 18.000 bomen te helpen planten.

De plantdag ging door op een perceel van 4 hectare langs de Gravendreef – ter hoogte van huisnummer 21, dichtbij de Galge. “De keuze waar we aanplanten gebeurt in overleg met het Agentschap Natuur en Bos, dat ook eigenaar is van het perceel. Boswachter Erwin Verfaillie kijkt in eerste instantie na welke percelen er kunnen beplant worden. Zo moet bijvoorbeeld het perceel effectief pachtvrij zijn”, zegt Jeroen Vandermarliere, duurzaamheidsambtenaar.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden boeren van de actiegroep Boerenhart Vlaanderen, een groep jonge boeren uit de Westhoek, 500 houten kruisen aangebracht op het stuk akker langs de Gravendreef in Proven. Ze maakten van het nieuwe stuk bos een boerenkerkhof.

Inheems plantgoed

“Scouting Poperinge kwam met een grotere groep planten op zaterdagnamiddag. Op zondagnamiddag kwam de JNM met de jongsten, 7 tot 12-jarigen, aanplanten. Ook De Westerbie, Natuurpunt Poperinge-Vleteren, VELT Westland en Vondels waren onder andere aanwezig om te helpen.” Ook particulieren en gezinnen engageerden zich om te helpen.

“We kozen ervoor om inheems plantgoed aan te planten namelijk zwarte els, berk, haagbeuk, boskers, zomereik, wintereik, meidoorn, sleedoorn, winderlinde, populier…”, zegt Jeroen. (LBR)