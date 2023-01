Compagnie Het Zoute en Agentschap Natuur & Bos bestrijden woekerplanten in de Royal Zoute Golf in Knokke-Heist

Compagnie Het Zoute en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid verwijderen de komende jaren woekerplanten in de Vlaamse kustduinen. Via het project ‘Life Dunias’ geeft men zo Europees beschermde duinnatuur de kans zich te herstellen. Dat is ook het geval in de Royal Zoute Golf Club in Knokke-Heist.

De komende vier jaar wordt de situatie er grondig aangepakt. De woekerplanten worden voornamelijk uitgespit of uitgegraven. Het Agentschap Natuur & Bos zal eerstdaags ook een infobrief over deze werken bij de omwonenden van het golfterrein verspreiden. Het gaat om woningen in de Magere Schorre, Wielewalenlaan, Nachtegalenlaan, Boslaan, Tuinfluiterspad, Caddiespad/Sparrendreef, Windenvang, Binnenhof, Lammekenslaan, Vlaamspad, Albertlaan en Helmweg.

“Vaak zijn woekerplanten aanwezig tegen aanpalende privé percelen. De omwonenden zullen dus mogelijks ploegen aan het werk zien naast hun tuin”, zegt het gemeentebestuur. Woekerplanten komen op verschillende manieren in de natuur terecht. Vaak worden ze aangeplant in privé tuinen omwille van hun schoonheid. Van daaruit ‘ontsnappen’ de planten, bijvoorbeeld via vogels die de bessen opeten of via worteluitlopers. Zo kunnen de planten zich in de natuur vestigen en razendsnel uitbreiden. “Ook omwonenden kunnen hun steentje bijdragen in Life Dunias-project. Zo kunnen ze gratis hun tuin laten inventariseren door een expert van Natuurpunt. Nadien ontvang je als eigenaar gratis en vrijblijvend advies op maat via een gesprek met de coördinator van Life Dunias”, besluit het gemeentebestuur. (MM)