CirculariTREE: Bescherming voor Kortrijkse stadsbomen

Stadsbomen zijn cruciaal voor het milieu en welzijn, maar worden vaak beschadigd tijdens bouwprojecten. Machines rijden tegen bomen, wortels worden beschadigd en grondwater wordt weggepompt, wat leidt tot afsterven van bomen. Dit is problematisch, omdat bomen essentieel zijn voor een aangename, leefbare stad. Het project CirculariTREE in Kortrijk biedt een innovatieve oplossing: een modulaire boombeschermer die stadsbomen beschermt tegen schade tijdens bouwactiviteiten.

Wist je dat een boom met 30 jaarringen zo’n 50.000 euro waard is? Toch verdwijnen ze vaak als eerste bij bouwprojecten, niet door kap, maar door beschadiging door zware machines, beschadigde wortels of gebrek aan water. In Vlaanderen lijdt een vierde van de bomen op bouwwerven jaarlijks schade, waarvan 7% afsterft.

Duurzame oplossing

CirculariTREE, ontwikkeld door het Kortrijkse innovatiebureau Surplace, biedt een circulaire boombeschermer die schokken opvangt en voorkomt dat de stam en wortels beschadigen. De beschermer is gemaakt van gerecycleerde materialen en kan eenvoudig gerepareerd of vervangen worden zonder de boom te schaden. Dit verlengt de levensduur van stadsbomen en bespaart kosten. Het project breidt zich uit met technologie, waaronder een tracker die bomen lokaliseert, een bewegingsdetector die aanrijdingen registreert en sensoren voor het monitoren van het waterpeil in irrigatiesystemen.

CirculariTREE wordt gerealiseerd in samenwerking met intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk en de opleiding Industrieel Productontwerpen aan Howest. Hun ambitie is om 50 bouwwerven uit te rusten met boombeschermers, zodat er geen enkele boom meer beschadigd raakt.

Het project CirculariTREE sluit aan bij de bredere inzet van Stad Kortrijk voor het behoud van stadsbomen. CirculariTREE is goedgekeurd binnen de oproep ‘Design 4 Circularity’ en wordt gesteund door Vlaanderen Circulair en OVAM. De komende jaren wordt een fysieke demonstrator gebouwd en getest, waarna de haalbaarheid wordt geëvalueerd. Diverse maakbedrijven worden betrokken bij de productie, prototyping en verdeling van de boombeschermer. Het project loopt van 1 december 2024 tot 30 november 2026 en kan een grote impact hebben op het behoud van stedelijk groen in Kortrijk.