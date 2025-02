Chiro Wingene en Bosgroep Houtland planten extra bos in Wildenburg

Tijdens het weekend van 14 tot en met 16 februari organiseerden Chiro Wingene en Bosgroep Houtland een uitgebreide bosplantactie nabij de dorpskern van Wildenburg, op het eigendom van de familie Haspeslagh.

Er werden maar liefst 26 inheemse soorten geplant, waaronder eiken en lindes, beuk, haagbeuk en esdoorn. In totaal 1.675 stuks op 0,5 ha (ongeveer 1 voetbalveld). Langs het bos kwam een 250 meter lange struikenrand met bessen- en bloemensoorten, meteen ook een bron van voedsel en schuilgelegenheid voor heel wat dieren. Een gemengd bos is beter bestand zijn tegen wind, ziektes en droogte. Het nieuwe bos ligt in het landschapspark Bulskampveld, waar ontelbare wandelaars en fietsers dagelijks genieten van de groene omgeving.