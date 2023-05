In Dudzele werd het Cathemgoed officieel geopend. Het is de groene buffer tussen de A11 snelweg en de bewoning in Dudzele. Het werd gerealiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de Stad Brugge.

Het helpt tegen het lawaai van de snelweg en de spoorweg. Het is een mooie groene zone geworden met boomgaard en waterpartij. Ze zaten hiervoor al in 2012 met de bewoners samen voor de invulling van de zone. Er staan picknickbanken voor de vele passanten maar ook voor de fietsers die door de site rijden en even willen stoppen. Aan de Vaneweg is een perceel van bijna 1 hectare bebost. Het werd ingericht als toekomstig speelbos.

Naar aanleiding van de opening pakte het Feestcomité Dudzele uit met een voordrachtwedstrijd met 200 inzendingen (waaronder ook enkele uit Nederland en Frankrijk) waaruit de 80 beste door een vakjury gekozen werden en nu al te zien zijn op de site tot en met de maand september. De winnende gedichten werden door de vakjury bekendgemaakt. Volgens schepen Mercedes Van Volcem werd er hard gewerkt om deze buffer om te toveren tot een prachtig natuurgebied waar ze hopen dat heel wat Dudzelenaars komen om de rust en natuur op te zoeken.