Captatieverbod en verbod op waterrecreatie door blauwalgen en droogte leidden tot tientallen processen-verbaal in West-Vlaanderen

Sinds 2018 werd in de provincie West-Vlaanderen meerdere keren een captatieverbod en een verbod op waterrecreatie opgelegd vanwege blauwalgen of droogte. Uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé blijkt dat er in die periode 125 meldingen van overtredingen werden geregistreerd. Daarbij kregen 38 overtreders ook een proces-verbaal.

“Niet alleen droogte of blauwalgen leidden de voorbije jaren tot een captatieverbod”, weet provincieraadslid Himpe . “In 2020 kwam er een verbod na een brand in een metaalverwerkend bedrijf en de verontreiniging van de waterlopen in de buurt. Het captatieverbod was toen van toepassing op de Mandel en het vervolgtraject van de Leie tot aan de provinciegrens.”

Aanpak blauwalgen blijft heikel punt

In 2023 kwam er een proefproject in het kanaal Roeselare-Leie om blauwalgen te bestrijden met ultrasoon-toestellen. “Het is echter nog wachten op de definitieve resultaten van het proefproject van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit Gent. Uit de eerste voorlopige conclusies blijkt dat de techniek maar beperkt toepasbaar is op een kanaal. Daardoor ziet het er naar uit dat er in de toekomst wel nog vaker een captatieverbod of beperkingen voor de watersportbeoefening zullen komen”, zegt het provincieraadslid uit Izegem.

Vlaamse Waterweg beslist over captatieverbod

Het was de West-Vlaamse gouverneur die in 2018 het eerste captatieverbod afkondigde na de opkomst van blauwalgen in de kanalen Roeselare-Leie, Gent-Oostende en Ieper-IJzer. Sinds 2022 is het De Vlaamse Waterweg die beperkingen oplegt bij lage waterstanden of slechte waterkwaliteit.