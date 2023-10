Canadese Ross’ gans duikt op in Jabbeke

De wilde Ross’ gans is maandag voor het eerst opgedoken. Twee vogels werden opgemerkt in Stalhille (Jabbeke) in West-Vlaanderen tussen een kleine groep rietganzen. Op basis van de ring aan de poot van een van de dieren, bleek dat de vogel werd geringd in Canada. De ganzen werden eerder ook gespot in Nederland. Dat meldt Natuurpunt woensdag

De ganzen legden een hele tocht af naar België. Ze vlogen vanuit Canada, via Noorwegen en Nederland tot in West-Vlaanderen. De Ross’ gans broedt in Noord-Canada en overwintert in het zuiden van de Verenigde Staten en Noord-Mexico. De soort was midden vorige eeuw bedreigd. Sindsdien namen de aantallen sterk toe. Ook het verspreidingsgebied werd groter, met steeds meer nieuwe vestigingen. Na eerder gespot te zijn in Noorwegen, Denemarken en Nederland, werden de ganzen op 9 oktober aangetroffen op een maïsstoppelveld in Stalhille (Jabbeke).

Op basis van de wetenschappelijke ring aan de poot van een van de dieren blijkt dat de gans uit Canada komt. “Het gaat om een vogel die afkomstig is uit het natuurlijke verspreidingsgebied van de Ross’ gans. Spectaculair nieuws, aangezien een wilde herkomst van deze soort nog nooit eerder in Europa kon worden aangetoond”, klinkt het bij Natuurpunt. De vogels zullen vermoedelijk, samen met de kleine rietganzen, overwinteren in de kustpolders.

Er wordt verwacht dat heel wat vogelaars de komende dagen naar de kustpolders zullen afzakken om de Ross’ ganzen te spotten. “Om de rust van alle pleisterende ganzen maximaal te garanderen wordt gevraagd om de vogels enkel vanuit de wagen te observeren en zeker niet de akkers of weilanden in te lopen”, zegt Natuurpunt.