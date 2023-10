Buurtbewoners planten nieuwe bloemen en planten aan in Vuurtorenwijk

Bewoner Johan Verbraecken van de Vuurtorenwijk in Oostende diende vorig jaar een idee in voor Wijkprikkels. Hij vond dat er meer bloemen mochten zijn in zijn buurt. Samen met enkele lokale organisaties werd zijn wens zaterdag in de praktijk omgezet.

Johan woont op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in de Vingerlingenstraat. Hij kijkt uit op de plantvakken die er staan, maar vond dat het eigenlijk aan kleur ontbrak in zijn straat. Hij waagde daarom zijn kans en diende een project in voor Wijkprikkels, een initiatief van de stad om de buurten op te waarderen en mensen samen te brengen. “De bakken zijn uitgekuist geweest, er werden nieuwe grasmatten aangelegd en extra bloembakken. De bedoeling is om hier een gezellige groene hoek van te maken met een babbelbank waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, zegt schepen Maxim Donck. Zaterdag was er een plantdag samen met het Familiesalon en Arktos. De kinderen uit de buurt werden uitgenodigd om mee de handen uit de mouwen te steken. “Ze konden hier ook nog bloempotten beschilderen en een pannenkoek eten om de buurt samen te brengen en op te waarderen”, vertelt Hanne Hosten van Woonsprong.

Johan is alvast opgetogen met het initiatief. “Het groen dat er was had zijn beste tijd gehad, ik vond dat er wel wat meer kleur mocht komen. Ik ben heel blij dat mijn project uitgekozen werd. De bloemen en planten werden nu gekozen samen met de groendienst. Het is nu wachten tot volgend jaar om het resultaat van ons werk te bewonderen.”