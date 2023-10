Buurtbewoners in Veurne boos op vandaal die jonge bomen “van leven beroofde”: “Wereld is om zeep”

Na Heuvelland en Vleteren worden nu pas geplante boompjes geviseerd in Veurne. Zo’n twintig jonge boompjes werden kapotgemaakt langs een landelijk weggetje, tot grote verontwaardiging van de buurtbewoners.

“Deze bomen werden van het leven beroofd door vandalisme. De wereld is om zeep.” Buurtbewoners plaatsten deze boodschap op een ineengeknutseld bord aan het begin van de Booitshoekestraat bij het kruispunt met de Toekomstlaan in Veurne.

Het bord lijkt de vele fietsers en andere passanten op de landelijke weg te waarschuwen voor het uitzicht van de jonge boompjes die verderop in de straat zijn doorgezaagd en geknakt. Tegelijk ventileren de buurtbewoners op deze manier hun ongenoegen over het bomenvandalisme.

“Zonde”

Natuurliefhebber Bart Goudeseune (39), die in de Veurnse gemeenteraad zetelt voor N-VA, kwam zaterdag ter plaatse om de boompjes te bestuderen.

“Pas geplante jonge boompjes die ver genoeg staan van de weg doen toch niks verkeerd? Dit is zonde”, reageert hij. “En trouwens, hier stonden vroeger veel grotere bomen. Het ging om essen, maar deze zijn verwijderd omwille van de essenziekte. Ik vraag me echt af wat het motief zou kunnen zijn van de dader.”

21 bomen

Politiezone Spoorkin kwam vaststellingen doen. “Er werd een buurtonderzoek gevoerd, maar de uitkomst is negatief: niemand heeft iets gezien of gehoord”, verklaart Peter Billiouw, korpschef van politiezone Spoorkin. “Het gaat in totaal om 21 bomen.”

“Het is betreurenswaardig, blijf toch van andermans gerief”, zegt schepen van Leefmilieu Pascal Sticker (Veurne Plus) in een eerste reactie. “Bij mijn weten werden ooit eens boompjes geknakt in de streek van De Moeren, maar in onze stad kunnen we voorlopig niet spreken van een fenomeen.”

Precedenten in Westhoek

In de ruimere regio van de Westhoek wordt het wel een fenomeen: eerder dit jaar werden een twintigtal jonge boompjes afgekraakt op het platteland van Vleteren en de voorbije twee jaar werden al een vijftigtal boompjes geknakt in Heuvelland. Beide gemeentebesturen stapten naar de politie, maar dat blijft voorlopig zonder resultaat.

“Ik hoop dat hier dit najaar opnieuw bomen geplant worden. Dat zou een belangrijk signaal zijn: met vandalisme bereik je helemaal niets”, besluit Bart Goudeseune.

(TP)