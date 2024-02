Burgemeester De Panne niet tegen herbestemming Zeeparkduinen maar wil betrokken worden bij opmaak plan

Het ziet er naar uit dat de site ‘camping Zeepark’ een nieuwe bestemming krijgt om er natuurgebied te kunnen van maken. Burgemeester Degrieck hoopt dat de gemeente betrokken wordt bij de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

“De Vlaamse overheid heeft beslist een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op te maken voor de site camping Zeepark”, zegt burgemeester Bram Degrieck. “De inhoud van dat RUP moet uiteraard nog vastgesteld worden, maar het lijkt erop dat de Vlaamse Overheid de site een andere bestemming wil geven om die zo goedkoper te kunnen verwerven om er volwaardig natuurgebied van te maken. Daarvoor zal ze uiteraard een overeenkomst moeten sluiten met de huidige eigenaar. Als gemeente hebben we daar geen zaken mee.”

Kansen onbenut gelaten

“We hebben als gemeente steeds aangehouden dat we absoluut niet gekant zijn tegen bijkomend natuurgebied, integendeel. Maar de Vlaamse Overheid zal hiervoor diep in de buidel moeten tasten. De Vlaamse Overheid heeft de voorbije decennia meermaals de kans onbenut gelaten om de site te herbestemmen of aan te kopen. We hopen dat we als gemeente betrokken worden bij de opmaak van het RUP en nemen ondertussen een eerder afwachtende houding aan.”

Positieve reacties

Maxim Veys (Vlaams parlementslid), Steve Vandenberghe (kustburgemeester en Vlaams parlementslid) en Arne Debaeke (gemeenteraadslid in De Panne) zijn blij dat de Zeeparkduinen alsnog beschermd worden.

“Na jaren aanslepen en stilstand in dit dossier, is er eindelijk goed nieuws voor onze duinen. Het is zo belangrijk dat we onze kust en het hinterland beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Na jarenlange onzekerheid is de bescherming van de Zeeparkduinen een stap vooruit voor de unieke natuur die daar groeit. Onze duinen krijgen nu hopelijk eindelijk de bescherming die ze verdienen. Want ze zorgen daarnaast ook voor een grote recreatiewaarde voor West-Vlamingen én toeristen. We zijn met allen blij dat minister Demir na aandringen door mandatarissen van Vooruit door middel van lokale acties en vragen in het parlement nu ook de daad bij het woord wordt gevoerd.” aldus Veys en Vandenberghe.

Arne Debaeke: ‘”Het is een overwinning van de natuur maar ook voor onze inwoners dat het plan om onze parel in De Panne te vernietigen met 200 vakantiehuizen en een hotel nu helemaal van de baan is!”