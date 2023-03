Buren Groenestraat in Wevelgem willen geen Katerbos: “Weide lijkt ons een betere keuze”

Voor een tiental buren van de Groenestraat in Wevelgem is het duidelijk. Het katerbos, een nieuw aan te leggen bos dat tussen hun woningen en de Leie komt te liggen, is geen goede zaak. Volgens hen is er sprake van een overhaaste beslissing, een weide zou een veel betere bestemming zijn.

Katerweide

“Er komt een bos van 85.000 vierkante meter met inheemse loofbomen terwijl dat stuk grond voor veel betere doeleinden kan aangewend worden”, aldus woordvoerder Joannes Lozie. “Niet alleen gaat het open Leiezicht verloren, door het aanplanten van een bos verlies je een bondgenoot in de strijd tegen wateroverlast en watertekort. Een Katerweide lijkt ons daarom een betere keuze.”

“We zijn geen luid roepende niet-in-mijn-achtertuin groep” – Joannes Lozie

De buren hoorden pas dat er een bos zou komen als er geen weg terug meer was. De bosaanvraag was al ingediend, het gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos was al verleend. Wat hen niet tegenhoudt om met hun ‘Groenestraatgroep’ nu te protesteren. “We zijn voor alle duidelijkheid geen luid roepende niet-in-mijn-achtertuin groep”, beklemtoont Joannes Lozie. “Net als iedereen zijn we voorstander van meer natuur. We maken ons wel zorgen over de impact van het bos in deze watergevoelige uithoek van Wevelgem. Bij de bouw van onze huizen werd daar indertijd rekening mee gehouden, sommige huizen zijn daarom zelfs op palen gebouwd. Het bos zal naar verwachting de grond meer uitdrogen en kan mogelijk de stabiliteit van onze huizen aantasten.”

Natte weidegronden

In hun protest verwijzen ze ook naar de Blue Deal die minister Zuhal Demir heeft opgericht. Die moet in onze Leiestreek zoveel mogelijk natte natuur inrichten. “Natte weidegronden met lage struiken fungeren tegelijk als spons, koolstofbank en koelkast”, vervolgt Joannes Lozie. “Het is de beste bondgenoot in de strijd tegen toenemende weersextremen. Waarom was het uitbreiden van dit natte natuurgebied dat ze van rond de nieuwe brug tussen Wevelgem en Lauwe tot bij ons willen aanleggen geen optie? De meer dan 20.000 voorziene bomen kunnen tot meer dan een miljoen liter water onttrekken uit de grond.”

Specifieke procedure

De bewoners wijzen op de dubbele rol van de gemeente, die verleent de vergunningen en is tegelijk verantwoordelijk voor het behoud van de open ruimte. En Natuurpunt ligt al onder vuur door hun monopolie op natuurbeheer en grondverwerving door publieke middelen van Vlaamse en lokale overheden, wat met de aankoop van dit stuk grond opnieuw gebeurd is.

De vergunning voor het aanplanten van het bos ligt woensdag op tafel van het schepencollege. “Dat is een heel specifieke procedure”, aldus schepen van milieu Stijn Tant. “Binnen de 30 dagen na aanvraag dient een beslissing te volgen. Die procedure voorziet niet dat er een infomoment komt voor de buren. De aanvrager van de vergunning – in dit geval Natuurpunt – is daar niet toe verplicht. Natuurpunt heeft niettemin toch een infomoment georganiseerd. De buurt reageert dat ze daar op een muur van onbegrip botsten, je kan ook stellen dat de buren op hun bezwaren geen gelijk kregen. Zij zijn ook bij de burgemeester langs geweest, we hebben geluisterd naar hun grieven maar zolang een gunningsprocedure loopt mogen we niet ingaan op inhoudelijke zaken.”

“Wevelgem is een gemeente die smacht naar groen, wij geven de mensen een bos dichtbij” – Herman Nachtergaele van Natuurpunt

Herman Nachtergaele van Natuurpunt begrijpt dat de buren het liever anders hadden gezien. “Op lange termijn zal hun uitzicht veranderen, dat is zo. Van een open landschap naar een bos. Maar landschap evolueert. Je hebt geen patent op het landschap. De eigendom stopt aan de grenzen van je privé. In Wevelgem wordt open land vaak ingenomen door huizenblokken, in dit geval is het een bos. Wevelgem is een gemeente die smacht naar groen, wij geven de mensen een bos dichtbij. We zullen er heel veel mensen plezier mee doen. De gemeenschap wint. Bossen worden zoals hier het geval is, meestal geplant op landbouwgrond. En landbouwgrond is keihard, vandaar dat het water op de akkers blijft staan bij regenbuien. Bij een bos wordt de grond net beter water doorlaatbaar.”

Over de gunning voor de aanplant van het bos wordt woensdag in het college van burgemeester en schepenen beslist.