Buren dwingen Amaury om bijenkorven weg te halen

Begin dit jaar werd hij uitgeroepen tot ambachtsman van het jaar, nu vormt hij het onderwerp van een heuse verzetsbeweging van buren. Waar de overheid budgetten heeft vrijgemaakt om de bijenpopulatie in het land te redden, moeten de korven van Amaury in Komen weg. “Het is voor ons hier onleefbaar geworden”, klinkt het in een aangetekende brief.

Flits terug naar vorig jaar, waar Komenaar Amaury Leroy (35) zich lanceerde als imker. Hij installeerde een twintigtal korven in zijn imposante tuin en kon ook op verschillende plaatsen in Wallonië en Vlaanderen bijenkolonies plaatsen. De honing die hieruit voortvloeide, verwerkte de imker tot snoep en zelfs graanrepen die in hun weg vonden tot in de grootwarenhuizen. Nadat hij begin 2023 de titel van ambachtsman van het jaar kreeg, speelde hij zelfs met het idee om zich voltijds met zijn bijenkolonies te gaan bezighouden.

‘Tot vorige week dus, wanneer ik een flink uit de kluiten gewassen aangetekende brief in de bus kreeg”, zucht Amaury. “Tot mijn grote verbazing zag ik dat de brief getekend was door ‘de buurtbewoners’. Eenmaal ik de ellenlange brief begon te lezen, merkte ik op hoe het eigenlijk één lange klaagbede was. Men had zelfs uittreksels van het kadaster erbij gehaald, enkele wetteksten en vooral heel wat ergernissen. De bijen moesten weg want ze zorgden ervoor dat het leven voor de buren een regelrechte ramp was geworden. Dit was natuurlijk een flinke klap in het gezicht maar waar ik vooral van was geschrokken, was het feit dat de brief eigenlijk vooral vanuit 1 oogpunt werd geschreven. 1 gezin sprak in naam van de volledige buurt, terwijl nooit iemand ook maar iets is komen zeggen tegen mij. Meer nog, verschillende buren zie ik dagelijks en nooit werd ook maar één keer gezegd dat mijn bijen weg moesten. Voor alles wat in de tuin stond heb ik vergunningen en toelatingen van de gemeente. Ik ben toch geen boeman? Ik ben geen vechtersbaas noch ben ik een amokmaker dus wie mij iets wil zeggen is hier steevast welkom. Maar schijnbaar was het dus eenvoudiger om meteen met een aangetekende brief mij in gebreke te stellen. Oh ja, om de goede vrede te bewaren heb ik de korven dan ook naar andere plaatsen gebracht. Er waren zelfs klachten over het feit dat mijn bijen de kippen van de buren voortdurend lastig gaan vallen. Erg vreemd allemaal want ik heb zelf kippen en die liepen probleemloos tussen de korven heen.”

Florence Croes, de directe buur en eveneens de schrijfster van de brief, bijt van zich af. “Wij zijn helemaal niet tegen de korven noch tegen de bijen maar we stellen gewoon de plaats in de vraag”, klinkt het aan de telefoon. “Is het nodig dat die hier in zijn tuin staan? Kunnen die niet elders worden geplaatst? We kunnen niet buiten komen of meteen draaien volledige zwermen bijen rond ons. Onze kinderen werden al ontelbare keren gestoken door de bijen van Amaury. Dat is niet leefbaar, noch voor ons noch voor de rest van de mensen die hier in de buurt wonen. En inderdaad, ook onze kippen ondervinden hier hevige hinder van. We hebben hier in de straat overigens ook iemand wonen die diabetes heeft. Wat als die persoon door een bij wordt gestoken? “

Amaury plaatste een kopie van de ontvangen brief op zijn sociale media, waar nagenoeg meteen een heuse storm ontstond. De term ‘zure buren’ viel meer dan eens en enkele hobby-imkers stelden zich de vraag of deze mensen bijen misschien hadden verward met wespen.