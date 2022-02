Bufo Heuvelland zorgt al 42 jaar voor de overzet van padden

In de Bergstraat in Kemmel is de paddenoverzet begonnen. Het is meteen het 42ste werkjaar van de vereniging Bufo Heuvelland waarvan Jori Degrande nu al sinds 2006 voorzitter is. “We tellen ook dit jaar 11 vrijwilligers. Elke dag is er één iemand die de padden helpt overzetten, op zondag zijn dat twee vrijwilligers”, aldus Jori Degrande.

Sinds 1981 worden in België amfibieën overgezet. Pionier was Stef Spruytte uit Nieuwkerke. Hij coördineerde de eerste paddenoverzet langs de Westhovestraat nabij het Groot Westhof in Nieuwkerke. Sinds 1983 wordt er onafgebroken ieder voorjaar overgezet in de Bergstraat in Kemmel.

Gezien de lage nachttemperaturen lagen begin deze maand bij de start van de actie nog maar weinig padden in de emmertjes. “De trek gebeurt dan ook bij gunstige omstandigheden: ‘s avonds en ‘s nachts bij een minimum temperatuur van ongeveer zes graden en vochtig, windluw weer. In die periode keren amfibieën terug naar hun poel om er zich voort te planten, dit is de vijver in het Warandepark”, legt Jori uit. “In de Bergstraat worden op jaarbasis bijna uitsluitend padden overgezet en dat zijn er een 400 tot 500-tal per jaar. Daarnaast worden jaarlijks ook een 5 tot 10-tal bruine kikkers overgezet. De groene kikker werd de laatste jaren niet meer waargenomen, deze springt echter meestal over de vanginstallatie heen en trekt ook wat later in het jaar.”

Vorig jaar werden veel minder padden overgezet dan voorheen. “Het gaat over alle jaren dan ook sterk op en neer. Een lager aantal bij oversteek betekent niet per se minder padden in de vijver. Het kan best zijn dat ze de vijver bereikt hebben zonder de Bergstraat over te moeten. Om het precieze aantal te weten, zou je ze in de vijver moeten kunnen tellen.”

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en ook te overtuigen van het doel van de paddenoverzet organiseert Bufo Heuvelland de actie ‘Op Pad’. “We werken samen met de Gezinsbond Kemmel. We nemen de geïnteresseerden mee langsheen de Bergstraat Door ze ‘in het echt’ te tonen, bereik je de mensen beter. Volwassenen bereiken hiervoor is sowieso moeilijk. Via de kinderen is dit makkelijker. Vandaar dat er ook klasgroepen worden uitgenodigd”, besluit Jori.

(MDN)