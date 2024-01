Bruinvis aangespoeld in Blankenberge: “Leefde nog bij aankomst, maar intussen overleden”

Donderdagochtend spoelde een volwassen bruinvis aan op het strand van Blankenberge. Toen de eerste melding van een buurtbewoner binnenkwam om 9.20 uur was het dier nog in leven, maar bij de aankomst van het verzorgteam van Sea Life Blankenberge – een kwartier later – was het dier dan al overleden.

Autopsie

“Het gaat over een volwassen vis van 1,5 meter groot die tussen de 30 en 40 kilogram weegt. Het feit dat hij is aangespoeld wijst aan dat hij zich wellicht niet zo lekker voelde. De bruinvis had enkele wondjes onder de kin en aan de flanken, maar we vermoeden dat die niets te maken hebben met de doodsoorzaak”, meent Delphine Dobbels, woordvoerster van Sea Life Blankenberge.

Het kadaver van de bruinvis werd door de brandweer meegenomen naar de kazerne, waar het werd opgehaald door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) uit Oostende voor een onderzoek naar de oorzaak van het overlijden.

Sea Life Blankenberge is sinds juni 2023 verantwoordelijk voor de opvang van bruinvissen. “Het was de eerste melding die we kregen van een levende bruinvis. Dit komt dus niet zo heel vaak voor”, aldus Delphine Dobbels.