Brugse tuincoaches ontvangen hun diploma

Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet (CD&V) reikte in het stadhuis de diploma’s uit aan de 22 afgestudeerde Brugse tuincoaches.

Om de Bruggelingen te ondersteunen om hun tuinen meer klimaatrobuust en duurzamer in te richten, startte Stad Brugge in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland & Polders en Vlacko vzw het project ‘Tuincoaches’ op.

“Een tuincoach geeft tuineigenaars tips & tricks om tuinen op een klimaatvriendelijke manier te laten openbloeien”, zegt schepen Esquenet. “De eerste tuinbezoeken door de tuincoaches zullen plaatsvinden vanaf januari volgend jaar.”

Advies

“Het advies kan bijvoorbeeld gaan over het kiezen van aangepaste beplanting, het beheren van het gazon en snoeihout, het aanleggen van een wadi of een vijver, het inrichten van een composthoek of het planten van gevelgroen.”

De eerste 100 tuineigenaars die zich aanmelden, krijgen van Stad Brugge het eerste bezoek van een tuincoach cadeau. Wie in Brugge een bezoek wil van de tuincoach, kan zich inschrijven via www.tuincoachesbrugge.be.