Brugse politie rukt uit voor… loslopende bever

Bij de lokale politie van Brugge liep donderdag een bijzondere oproep binnen: enkele inspecteurs moesten uitrukken voor… een loslopende bever. Omdat de bever geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, werd de brandweer er bij geroepen om het dier te vangen. Waar het nu naartoe moet, is nog onduidelijk.

In de Brugse wijk Sint-Jozef werd donderdag een bever gespot. Dat is opvallend, want het dier is zeldzaam in Vlaanderen en komt vooral in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen voor. Laat staan dat de Brugse binnenstad tot de natuurlijke habitat van de bever behoort.

De bever was vrolijk op stap in de binnenstad. © gf

De lokale politie rukte uit, maar moest de brandweer inschakelen om het dier te vangen. “Een bever pak je immers beter niet met je blote handen vast”, weet woordvoerster Lien Depoorter. “Waar het dier vandaan komt, is een raadsel. Waar het naartoe moet, dus ook. Het vogelopvangcentrum in Beernem is alvast niet bevoegd.”

Krokodil

Dat de politie nu en dan eens moet uitrukken voor loslopende of ontsnapte dieren, is niet zo uitzonderlijk. “Zo komen er wel eens meldingen binnen van zeehondjes op het strand, maar een bever, dat maakte ik nog niet mee. Ik hoorde zelfs dat het al 170 jaar geleden is dat er nog een bever gespot is in Brugge, maar ik weet niet of dat klopt.”

“De meest opvallende oproep? Toen onze mensen eens moesten uitrukken voor een krokodil. Eenmaal ter plekke bleek het om een opgezet exemplaar te gaan, dat er levensecht uitzag.” (lacht)