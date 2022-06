Brugse politie redt eendenkuikentje van onder riooldeksel

Een opmerkzame politieman heeft in Zwankendamme het leven gered van… een eendenkuikentje.

Tijdens een patrouille in het Brugse dorpje Zwankendamme zagen enkele politie-inspecteurs een ‘mama en papa’ eend nerveus rond een rioolput ‘ijsberen’, lezen we op de Facebookpagina van de Brugse politie.

Toen een politieman een kijkje ging nemen, zag die een eendenkuikentje vast zitten onder het riooldeksel. Gelukkig kon het diertje snel bevrijd worden. “Ook dat is politiewerk”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat de Brugse politie moet ingrijpen voor een ‘beestige’ interventie. In mei troffen ze een bever aan in de wijk Sint-Jozef.