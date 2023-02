Bruggeling Philippe Perneel: “Watergevoelig stuk natuur in de Spie wordt bedreigd door industrieproject van WVI”

“Op een moment dat de meest pessimistische klimaatmodellen door de realiteit achterhaald zijn, en het Brugse beleid ontharding stimuleert, wil de West-Vlaamse Intercommunale maar liefst 42 hectare natuur verharden”, zucht Bruggeling Philippe Perneel. Op zondag 19 februari organiseert hij een natuurwandeling in de Spie om meer aandacht te vragen voor dit bedreigde stukje natuur.

De 42 hectare van De Spie staan terug in de belangstelling, nu het provinciebestuur een vergunning verleende voor het verkavelen van het gebied. De intercommunale WVI wil de gronden nu klaar maken voor grootschalige bedrijven gelinkt aan de haven van Zeebrugge.

Beroep

De natuurverenigingen Groen vzw, Natuurpunt Brugge, vzw Bescherm bomen en natuur en de West-Vlaamse Milieufederatie trekken elk naar minister Zuhal Demir met de vraag om de vergunning te weigeren in beroep. Voor hen moeten de unieke poldergraslanden met grachten en laantjes definitief beschermd worden.

De vergunning voor het verkavelen van de Spie is een gevolg van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening stedelijk gebied Brugge’. Hierin werden in 2017 onder meer de locatie voor de stadions voor Cercle en Club Brugge, maar ook een bedrijventerrein in de Chartreuse en dit gebied aangeduid als te ontwikkelen open ruimte. Enkele Zeebrugse bedrijven, die onteigend moeten worden voor de bouw van een nieuwe zeesluis, zouden een plek krijgen in de Spie.

Industrie

“De spie is een minder gekend stuk natuur, gelegen tussen de spoorweg naar Blankenberge en het spoor naar Knokke. Als je de fietsroute Zeebrugge strand neemt passeer je erdoor”, legt Bruggeling Philippe Perneel uit.

“De West-Vlaamse intercommunale wil het doen verdwijnen: waardevolle natuur moet verhard worden en plaats maken voor industrie. De spie is een bijzonder mooi stukje ongerepte natuur, met een rijk biotoop: vogels, insecten, maar ook bomen en planten dreigen te verdwijnen. Bovendien is het een erg watergevoelig gebied: tijdens de voorbije maanden stond het vaak helemaal blank!”

Jachtwachterswoning

“Er is meer: op de spie staat ook nog een jachtwachterswoning uit 1730 die op de lijst staat van te beschermen erfgoed. Dit unieke gebouw werd gerestaureerd met subsidies van stad Brugge, bekrachtigd met een notariële acte “non modificandi”. Er mag dus niets aan het gebouw veranderen, maar volledig afbreken zou nu plots wel mogen!”

Een zicht op de Spie.

“Om toch met dit waanzinnige project door te gaan baseert de deputatie zich op een ruimtelijk uitvoeringsplan van 2017, ondertussen zes jaar oud. Inmiddels is de context helemaal veranderd: lange droogteperiodes zullen afgewisseld worden met extreme regenval, waardoor elk stuk natuur dat verhard wordt nu meer dan ooit verloren is”, aldus Philippe Perneel.

Ontharding

Deze wakkere Bruggeling vindt het onbegrijpelijk dat het beleid enerzijds de burger aanzet tot ontharding, bijvoorbeeld met een actie “breek uit” en tegelijkertijd zelf 42 ha waardevolle natuur wil verharden: “Op die manier verliest de burger steeds meer het vertrouwen in de politiek!”

Op 28 februari is er een hoorzitting over de spie op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “We hopen dat de spie daar gered kan worden. Omdat de spie bij heel wat mensen onbekend is, organiseren we daarom op zondag 19 februari een informatie- en actiedag op de Spie: we nemen het op voor het algemeen belang en dat van de toekomstige generaties. Er zijn info-momenten en natuurwandelingen, en heel wat randanimatie. Afspraak op de spie, Lentestraat 3, doorlopend tussen 10 en 17 uur”, besluit Philippe Perneel.