Brugge en Izegem zijn Bijenvriendelijkste Gemeentes 2024

Brugge en Izegem mogen zich in 2024 allebei de ‘Bijenvriendelijkste Gemeente van Vlaanderen’ noemen. Ze kregen die titel donderdag van het Departement Omgeving tijdens de Openbaargroen Awards in Antwerpen. De twee West-Vlaamse steden volgen Liedekerke en Beringen op.

De 88 kandidaten moesten aantonen dat ze inspanningen leveren om natuurlijke habitats voor bijen te creëren. Het is de negende keer dat het Departement Omgeving de prijs uitreikt. “Wilde bijen behoren tot de hardste werkers. Een op de drie happen op ons bord bestaat enkel dankzij hun bestuiving. Dat de bij een bedreigde diersoort is, doet dus alle alarmbellen afgaan”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Izegem en Brugge

Izegem is de winnaar in de categorie van gemeenten met minder dan 40.000 inwoners. De stad organiseerde een bijenburcht, een zomerse bijenfietstocht die de bijenvriendelijke plekken in de schijnwerpers zet en een bijententoonstelling in de bibliotheek. Bovendien houdt Izegem rekening met de beestjes in zijn natuurontwikkeling. Een bijenwerkgroep monitort er de soorten en stuurt het beheer van het groen en de plantkeuze aan.

Brugge werd laureaat in de categorie met meer dan 40.000 inwoners. In de Brugse scholen wordt aan bijeneducatie gedaan en de stad vervangt tegels door bijenplanten. Dat is belangrijk want meer dan zeventig procent van de wilde of solitaire bijen leeft ondergronds en wordt bedreigd door verharde oppervlakten. Ook brengt Brugge de wilde bijensoorten in kaart om het beheer en de ontwikkeling van natuurgebieden te bevorderen.