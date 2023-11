Briefwisseling onbereikbare woningen door wateroverlast af te halen in postkantoor Lo

Verschillende woningen in Reninge en Noordschote zijn geïsoleerd door het water. De briefwisseling die niet kan worden uitgereikt door de wateroverlast, kan vanaf maandag worden afgehaald in het postkantoor in Lo, Willem Van Loolaan 1.

Het postkantoor is open op maandag van 15 tot 18 uur, dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur, woensdag van 15 tot 18 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en vrijdag van 15 tot 17 uur. De voorbije week fungeerde het uitgiftekantoor in Veurne als afhaalpunt, maar de door de wateroverlast getroffen inwoners kunnen nu dus in Lo hun post ophalen. (KVCL / foto KVCL)