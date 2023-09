Brandweer tijdlang in de weer om drie koeien uit diepe Krekebeek te redden

De brandweer van Kortemark had dinsdagmiddag een aardige klus om drie koeien uit een metersdiepe beek te redden. Twee koeien aanvaarden die hulp en lieten zich gewillig redden. Een derde exemplaar bleef koppig rondlopen in het water en had naast een touw wat aanmoedigende kletsen op het achterwerk nodig om na een veertigtal minuten naar boven te klauteren.

Dinsdag rond 14 uur merkte een landbouwer dat de afsluiting van zijn weide over enkele meters stuk was. Wellicht door een combinatie van slijtage met de rukwinden. Bij nader inzicht bleek zijn kudde niet meer compleet te zijn: zijn mastodont van een stier was drie koeien kwijtgeraakt en maakte daar behoorlijk kabaal over. De reden was snel duidelijk: de drie vrouwtjes waren door de afsluiting gestapt en maakten vervolgens een stevige tuimelperte, richting het water van de meters lager gelegen Krekebeek. Er zat niets anders op dan de hulp van de brandweer in te roepen. Alleen: de weide ligt afgelegen van de straten errond en was alleen bereikbaar via het met paaltjes afgesloten fietspad ernaast. De brandweer raakte toch vlot ter plaatse.

Koppige koe blijft trappelen

“Twee koeien konden we vlot naar boven krijgen”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser. “Beiden stonden op de schuine helling naast het water, hadden er al een rondje wandelen op zitten, en konden we naar boven duwen. Maar een koe, ongeveer 350 kilogram zwaar, bleef maar rondtrappelen in het water.” Erg onder de indruk van de brandweer bleek de dame overigens ook niet te zijn. Gedurende een twintigtal minuten liep ze doorheen het water, achternagezeten door de landbouwer met een touw en brandweer in waadpakken. Die probeerden haar vanaf de brug met een ladder ook in een hoek te drijven maar de koe bleef koppig. Een eerste poging met een touw rond de kop om ze naar boven te trekken mislukte. Het touw van de landbouwer was niet sterk genoeg en knapte. Een tweede poging, met een steviger touw van de brandweer, lukte wel. Al had de koe nog enkele stevige aanmoedigende kletsen op het achterwerk nodig om naar boven te klauteren. Ook daarna liet ze zich met frisse tegenzin terug naar de weide begeleiden. Binnen het uur zat de interventie er op. (JH)