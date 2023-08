Brandweer rukt uit om koe uit gracht in weide te redden

De brandweer van Torhout rukte maandagmiddag uit om een koe te redden die in een gracht in een weide vastzat.

Rond 13.30 uur merkte een landbouwerskoppel hoe een koe in de problemen zat in een weide tussen de Gitsstraat en de Vredelaan in Torhout. Het dier was in een gracht aan het drinkbekken tussen de bomen gesukkeld toen een stuk van de afsluiting het begeven had.

Door het gedrag van de andere dieren in de kudde wisten de landbouwers dat er iets niet pluis was. De koe op eigen houtje uit de gracht krijgen was geen optie en daarom werd de brandweer ingeschakeld. Die kwam met materiaal ter plaatse waarna het dier vrij snel bevrijd kon worden. (JH)