Brandweer redt zeehond die verstrikt zit in net op golfbreker

De brandweer van Nieuwpoort en het NorthSealTeam hebben woensdagochtend een jonge zeehond gered van een gewisse dood nadat het dier verstrikt was geraakt in netten. Die zaten verstrengeld rond de hals en de rechterpoot van het dier. “Gelukkig waren we er tijdig bij en liep het dier geen verwondingen op”, zegt Peter Bendels van post Nieuwpoort.

Het was woensdagochtend toen een wandelaar plots een jonge grijze zeehond zag dat in de zon lag uit te rusten op de golfbreker centraal aan de Zeedijk van Nieuwpoort. Toen de wandelaar echter beter keek werd een fluogroene draad opgemerkt rond de hals en het lichaam van de zeehond. Daarop werd SeaLife in Blankenberge verwittigd. “Het zou echter nog even duren eer zij met hun materiaal en wagen ter plaatse konden komen”, zegt Peter Bendels van brandweerpost Nieuwpoort.

“Daarom werden wij ingeschakeld. Enkele van ons, waaronder ikzelf, hebben een opleiding genoten door SeaLife over hoe we zeehonden kunnen benaderen, vangen en de eerste zorgen geven. Dus gingen we ter plaatse. Niet dat de zeehond zoveel zin had om zich te laten vangen maar we konden het dier vrij snel pakken. Op het strand merkten we dan dat de fluogroene draad rond de hals zat verstrengeld.”

“Dezelfde draad zat ook rond de rechterpoot. Van waar de draad, wellicht restanten van oude netten, komt is niet duidelijk. Gelukkig waren we er tijdig bij anders kan dit een gewisse dood betekenen voor het dier. Wellicht is nog maar recent verstrikt geraakt want het had nog geen insnijdingen aan de hals. We konden met een tang en mes alles wegknippen. Het dier bleef in goeie gezondheid te zijn en dus hebben we het terug vrijgelaten. Het huppelde meteen vrolijk en vrij terug naar zee.” Ook het NorthSealTeam kwam ter plaatse voor assistentie. (JH)