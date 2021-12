Brandweer redt leven van 15 jaar oude Jack Russel in vier meter diepe regenput in Alveringem

Een brandweerploeg van post Lo-Reninge redde maandagochtend het leven van een oude Jack Russel in Alveringem. Het dier was in een smalle en metersdiepe regenput gevallen en zwom al twee uren tegen de verdrinkingsdood. “Het dier had een ongelofelijke wilskracht toen we het konden redden”, zegt brandweersergeant Bart Snick.

Wanneer de hond precies in de regenput is gevallen is niet duidelijk. Het waren zijn baasjes die in de loop van de voormiddag plots doorhadden dat ze hun Jack Russel, een hondje van 15 jaar oud, al even niet meer gezien hadden. De baasjes zijn marktkramers die in de Klarewal in Alveringem wonen en bezig waren om hun kraam in orde te brengen. Dit weekend ontstond bij hen thuis een probleem met de drainage naar de regenput en daarom lag die open. Terwijl ze bezig waren met hun kraam hoorden ze in de verte wel hun hond blaffen maar ze dachten dat het dier in de tuin aan het lopen was. Toen ze vonden dat het dier zich al een tijdje niet meer had laten zien gingen ze kijken. Ze troffen de Jack Russel aan in de regenput. De viervoeter lag vier meter diep te spartelen en was amper zichtbaar. Vermoedelijk zat de hond toen al zo’n twee uren in het water.

Dunste brandweerman daalt af

De eigenaars belden in paniek naar de brandweer in de hoop om hun hondje te redden. Een brandweerploeg van post Lo-Reninge ging ter plaatse. “Aangekomen zagen we dat de eigenlijke regenput uit twee delen bestaat”, zegt brandweersergeant Bart Snick. “Er is een soort van voorput met een drainage en daarin een buis die tot de echte regenput loopt. Je kan het vergelijken met een rioolbuis van 50 centimeter diameter. De hond was in die buis gevallen en zo in de regenput terecht gekomen. We hoorden dat het dier aan het blaffen was en lag te spartelen in het water. We hebben de dunste brandweerman van ons team uitgezocht die in de smalle buis kon afdalen. We bonden hem vast aan een touw zodat hij voet per voet in de regenput kon zakken. Die was zo’n vier meter diep. Ze stond niet helemaal vol met water maar wel genoeg opdat de hond met de poten niet op de bodem kon staan. Het dier kon in de put snel vastgenomen worden en met de brandweerman trokken we die terug naar boven.”

Volledig uitgeput

De reddingsoperatie door de brandweer verliep vlot en de Jack Russel kon snel terug op het droge herenigd worden met zijn baasjes. Die waren erg blij en bedankten de brandweer. “De hond was volledig uitgeput en bleek al 15 jaar oud te zijn”, vervolgt sergeant Snick. “Hij heeft in ieder geval een enorme wilskracht getoond door te blijven spartelen en blaffen. De baasjes hebben hem snel in een deken gewikkeld want hij was al wat onderkoeld. Maar verdere verzorging was niet nodig. Binnen opwarmen en bekomen van zijn avontuur bleek voldoende.” De eigenaars bedankten de brandweer nog uitvoerig voor het redden van het leven van de Jack Russel. (JH)