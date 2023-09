Brandweer moet vier drachtige koeien uit zwemvijver halen in Pollinkhove

De brandweer van Lo-Reninge stond woensdagochtend voor een wel heel bijzondere klus in Pollinkhove. Vier drachtige koeien bleken ontsnapt te zijn en kwamen pardoes in een zwembad terecht. De brandweer moest hen voorzichtig met een verreiker bevrijden.

Even na 8 uur kwam een telefoontje bij de brandweer binnen dat vier koeien in een vijver waren gesukkeld in de Pollinkhovestraat in Pollinkhove. De brandweer van Lo-Reninge reed ter plaatse en keek bij aankomst vreemd op. De vijver waarvan sprake bleek in werkelijkheid een zwembad of zwemvijver te zijn en de koeien waren ook geen gewone dieren maar waren allen drachtig. De dieren moesten dus zo weinig mogelijk opgejaagd worden om hen te kunnen bevrijden.

Duikers van de brandweer gingen het zwembad in en er kwam een verreiker ter plaatse. Er werden voorzichtig banden rond de zwangere buiken van de koeien vastgemaakt om ze hen daarna een voor een uit het water te kunnen tillen. Na een uurtje was de klus geklaard. Na een eerste controle bleek elk dier het goed te stellen. Hoe ze zomaar in de zwemvijver terecht kwamen is onduidelijk. (JH)