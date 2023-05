Dinsdagmorgen moest de brandweer van Veurne een kat ophalen die AZ West was binnengeslopen.

Volgens de brandweer had de gewonde kat een afhangende poot. Ze hield zich schuil bij de afdeling psychiatrie. De brandweer kon de poes in een kooitje stoppen en overbrengen naar de dierenartsenpraktijk ‘De Lovaart’ in Steenkerke.

Hoe de toestand van het poesje nu is, is niet bekend. Waarschijnlijk had de gewonde poes zich van verzorgingsinstelling vergist…