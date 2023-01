Brandweer en politie steken handen uit de mouwen voor schapen aan Westkust

Voor schapen moesten de hulpdiensten op verschillende dagen uitrukken aan de Westkust.

“Een niet-alledaags straatbeeld in Adinkerke vandaag! Naar halfjaarlijkse gewoonte stak een herder uit Bray-Dunes de grens over met zijn 120 schapen”, meldde politiezone Westkust zaterdag op sociale media. Om een veilige oversteek te garanderen, regelden wijkinspecteurs van de politiezone het verkeer. “De dieren zullen genieten van het malse gras op hun nieuwe stek”, klonk het nog. “Deze schaapjes hebben het op het droge.”

Een ander schaap had een dag eerder minder geluk aan de Westkust. In Nieuwpoort belandde een dier in het water van het kanaal bij de Zeltebrug, waar een kudde aan het grazen was. Een interventieploeg van Brandweer Westhoek slaagde erin om een touw rond het dier te gooien en het schaap op het droge te trekken.” (TP)