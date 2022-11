Brandweer en DRT-team redden merrie uit gracht in Nieuwpoort

De brandweer en het speciale dierenreddingsteam (DRT) van zone Westhoek kregen zaterdagochtend een stevige opdracht voor de kiezen. Een jonge merrie was in een gracht gesukkeld en het paard bleek stevig vast te zitten. “Uiteindelijk waren we toch een drietal uren in de weer om het paard terug op het droge te krijgen”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

Het was even na 9 uur toen bewoners merkten dat een van de paarden ontbrak in de weide. Een deel van de paarden was vrijdag al uit de weide gehaald maar het bewuste paard, een jonge merrie van een jaar oud, weigerde om in de kar te stappen om zo mee naar de hoeve te gaan. Zaterdagochtend was het opeens nergens meer te bespeuren. Na een zoektocht werd de viervoeter teruggevonden in een gracht niet ver van de weide. Hoe het daarin gesukkeld was is niet duidelijk. Er stond nochtans een omheining rond de weide maar toch slaagde het paard erin te ontsnappen. Er zat voor de eigenaars niets anders op dan de hulp van de brandweer op te roepen.

Drietal uren in de weer

De brandweer kwam rond 9.20 uur aan maar stond ook voor een zware klus. “Het dier zat met de achterpoten stevig vast in de gracht en kon geen kant op”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. “Het paard was ook vrij onrustig. We lieten een dierenarts komen om het eerst te controleren. Daarbij bleek dat de parameters en de temperatuur van het paard nog goed was. Het kreeg een kalmeringsspuitje terwijl wij aan de slag gingen. Het dierenreddingsteam van de zone kwam langs om de merrie zo voorzichtig mogelijk te bevrijden. Er werden riemen rond de buik van het paard gedaan en met behulp van een verreiker kon het uiteindelijk uit de gracht worden gehaald. Die klus nam een zekere tijd in beslag. Eenmaal op het droge bleek het paard nog steeds geen zin te hebben om in een kar te stappen waarna het nog wat kon bekomen in de weide. De klus was voor ons tegen 12 uur afgerond.” (JH)